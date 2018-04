I 10 animali giganti più pericolosi visti al cinema

wired

(Di sabato 14 aprile 2018) C’è qualcosa di clamorosamente ed evidentemente ancestrale nel mostro gigante. Trattato al pari di calamità naturali, ovvero gli interventi della natura che distruggono l’operato dell’uomo, contro i quali poco si può fare, i mostrida quando sono nati hanno avuto come logica dimora la città, il posto in cui meno sono adeguati, dove più fanno danni ma anche dove più ha senso che si manifesti la ribellione mostruosa della natura. Gliinfatti sono quasi sempre la punizione per il desiderio insanabile dell’uomo di avanzare. O sono frutto di esperimenti scientifici, o di radiazioni in seguito alla guerra o di esplorazioni troppo avventurose. Questa settimana è in sala Rampage – Furia animale, che dall’omonimo videogioco prende lo spunto per raccontare esattamente questo: di furiecreate dall’uomo, mutate ad opera di agenti inventati da una corporation ...