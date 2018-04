“Ho parlato con Milly Carlucci…” Ballando con le stelle | Giovanni Ciacci ha deciso

caffeinamagazine

(Di sabato 14 aprile 2018) Acon leè uno dei protagonisti assoluti. Dopo l’ultima puntata andata in onda – quella in cui ha accusato un malore -, il mitico Giò Giò si è sfogato nell’altro programma di successo in cui lavora, Detto Fatto. Prima, però, ha rassicurato i fan sulle sue condizioni di salute. Durante la performance del ‘tango scandaloso’ con Raimondo Todaro non si è sentito bene. Stando alle informazioni divulgate in diretta daCarlucci, il concorrente sarebbe stato vittima di uno sbalzo di pressione, dovuto molto probabilmente allo stress accumulato nel corso di questi ultimi giorni proprio per quell’esibizione attesissima. Niente di grave, comunque. Già il giorno dopo, su Instagram,ha rassicurato tutti i suoi fan: “Non sono stato bene ieri sera ma tornerò in pista più forte e più scandaloso che mai”, ...