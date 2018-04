huffingtonpost

: 'Ho ordinato di attaccare la Siria'. L'annuncio di Trump dalla Casa Bianca. E a Damasco si sentono le esplosioni - HuffPostItalia : 'Ho ordinato di attaccare la Siria'. L'annuncio di Trump dalla Casa Bianca. E a Damasco si sentono le esplosioni - infoitestero : Siria | Trump ha ordinato di attaccare in Siria | Bombardamenti USA in corso | Diretta -

(Di sabato 14 aprile 2018) "Hoall'esercito degli Stati Uniti di lanciare attacchi di precisione contro obiettivi associati al potenziale di armi chimiche del dittatoreno Bashar al Assad". Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald, parlando alla nazione, annunciava l'imminente attacco contro la, precisando che gli attacchi erano in corso in coordinamento con Francia e Regno Uniti, delle esplosioni si sono avvertite a Damasco."Gli attacchi allahanno lo scopo stabilire un forte deterrente contro la produzione, la diffusione e l'uso di armi chimiche", ha specificato. Ha quindi indicato che gli attacchi continueranno fino a quando il regimeno non cesserà di utilizzare armi chimiche: "Siamo pronti a sostenere questa risposta fino a quando il regimeno non cesserà l'uso di agenti chimici proibiti".