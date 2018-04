Ha un infarto mentre fa la doccia | Luca salvato dai suoi due cani

Choc alla Parigi-Roubaix : Goolaerts si accascia per infarto e cade mentre è in gara : Il ciclista 23enne Michael Goolaerts della Veranda’s Willems Crelan è stato colto improvvisamente da un malore, si è accasciato ed è caduto dalla sella alla sua bici mentre partecipava alla Parigi-Roubaix. Il manager della squadra ha fatto sapere che l'atleta ha avuto un "arresto cardiaco e perdita temporanea di coscienza". Non si conoscono le sue condizioni attuali.Continua a leggere

Napoli : infarto mentre è al lavoro in deposito - non ce l'ha fatta dipendente Anm : Non ce l'ha fatta Nicola Barbato, il dipendente dell'Anm colto da malore mentre era al lavoro. L'uomo, 60 anni, residente a Grumo Nevano, era in servizio nel deposito 'via Puglie', in via Nazionale ...

“Non mi sento bene - aiuto”. Colpito da un infarto - cade dal ponte mentre fa jogging. Un volo terribile - giù nell’acqua gelata. Ma per quest’uomo il destino ha in serbo una sorpresa assurda e miracolosa : Stava facendo jogging intorno a casa, come sempre per tenersi in forma e non rimanere tutta la giornata a poltrire sul divano. All’improvviso, però, ecco che si accorge che qualcosa non andava: Steve Martin, un uomo di 43 anni di Torpoint in Inghilterra, si era infatti reso conto di non sentirsi affatto bene. A quel punto, aveva così cercato di riavvicinarsi alla sua abitazione il prima possibile, così da poter eventualmente ...

Muore d'infarto mentre fa l'elettrocardiogramma : Una morte assurda. Un normale controllo, dopo un lieve malore ed è accaduto il peggio. Si è accasciato a terra, proprio davanti al medico mentre faceva un elettrocardiogramma sotto sforzo nel reparto ...

