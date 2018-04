Guida al governo che non c’è

Salvini : centrodestra unito e pronto a un governo di lunga durata Guidato dalla Lega : Berlusconi al termine del comunicato congiunto letto da Salvini chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani". Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

**Consultazioni : Salvini - governo Guidato da personalità indicata da Lega** : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – "Siamo pronti ad assumere la responsabilità unitariamente di un governo di alto profilo e di lunga durata, credibile in Europa e nel mondo, guidato da una personalità indicata dalla Lega". Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni del centrodestra al Quirinale.

SCENARIO/ Pomicino : non saranno Di Maio né Salvini a Guidare il nuovo Governo : Di Maio "è sconcertante, perché dimentica che il 68% degli italiani non lo vuole come premier". E l'Italia "non può permettersi un Governo populista'.

Meloni : "Possibile governo di minoranza Guidato dal centrodestra" : Dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni , si sofferma a parlare coi giornalisti. Spiega che è necessario che il centrodestra, in quanto ...

Governo : Di Maio - no a Mister X a p.Chigi - Guida spetta a M5S : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “Salvini dice ‘io non sono attaccato all’idea di fare il premier’. Io vorrei vedere se Salvini col 32% farebbe lo stesso discorso che fa col 17%… Siamo in condizioni diverse”. Lo ha detto Luigi di Maio a Di Martedì. Quanto all’idea di un nome terzo, rispetto a Di Maio e Salvini, il leader M5S osserva: “Seguendo la linea del Mister X che va a palazzo Chigi cadremmo ...

Breve Guida al nuovo governo : Bersani lo utilizzò per fare una seconda serie di consultazioni , ricordate lo streaming con Crimi e Lombardi?, al termine del quale disse al presidente della Repubblica che non sarebbe stato in ...

Breve Guida al nuovo governo : Le consultazioni cominceranno il 3 aprile: cosa dobbiamo aspettarci e cosa succederà nel frattempo, già a partire da oggi

Nuovo governo - la tentazione di Di Maio : Guidare la Camera : Ok dal dem Rosato, ma i 5 Stelle minimizzano. Presidenze, ecco i papabili M5S-Lega, il Colle non mette veti. Ma niente scorciatoie per le urne

Cosa pensano i magistrati di un governo a Guida Cinquestelle : 'Un conto è il taglio degli stipendi pubblici , tutti, però, nell'ottica di un risparmio generalizzato. Tutt'altra Cosa è che una forza politica che si presenta come nuova ma che di nuovo, rispetto ai tradizionali populismi del passato, ha solo le forme del suo postmoderno linguaggio propagandistico, individui la magistratura, nell'...

M5s - da sinistra Ue a Pd : 'Appoggi governo a Guida Di Maio' : Pressing dall'Europa sul Pd affinché appoggi un governo M5S. Alla vigilia della direzione dem, qualcosa si muove a Bruxelles per agevolare la strada di Luigi Di Maio verso palazzo Chigi. E soprattutto ...

Elezioni 2018 - Renzi si dimette : "Lascio la Guida del Pd dopo l'insediamento di Camere e Governo" : Con Di Maio e Salvini ci dividono tre elementi chiave: il loro anti-europeismo, la loro anti-politica e l'odio verbale che hanno avuto contro i militanti democratici. Siamo orgogliosi dei nostri ...

Renzi : 'Dopo la formazione del governo - lascio la Guida del PD. Nessuna alleanza con Lega M5S' : La situazione politica è che chi ha vinto politicamente le elezioni non ha i numeri per governare, e chi è intellettualmente onesto dovrebbe riconoscere che questo problema nasce dalla vicenda ...

Elezioni 2018 - Renzi : “Lascio la Guida del Pd”. Ma l’addio “dopo l’insediamento del governo : noi resteremo all’opposizione” : “E’ ovvio che io debba lasciare la guida del Partito Democratico“. Lo dice il segretario Matteo Renzi dopo il disastro elettorale. Ma il via a un nuovo congresso avverrà dopo l’insediamento del nuovo governo. Ma dà già una risposta ai Cinquestelle, primo partito e primo gruppo parlamentare: “resteremo all’opposizione, così come hanno voluto gli elettori”. “Come sapete e come è doveroso – ha ...

Elezioni : Finco (Ln) - veneti capito che per autonomia serve governo a Guida Salvini : Venezia, 5 mar. (AdnKronos) - “Un risultato straordinario, la Lega è il primo partito della coalizione di centrodestra e siamo pronti a governare con Matteo Salvini premier. Abbiamo convinto una fascia di elettorato ampissima, che finalmente ha deciso di darci fiducia con l’unico obiettivo di cambia