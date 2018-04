Guerra Siria | Paolo Gentiloni | Attacco non partito da basi italiane

Siria - striscione contro Guerra a Milano : ANSA, - Milano, 14 APR - Uno striscione con la scritta "L'aggressione Usa aiuta i terroristi - No alla guerra in Siria" è stato affisso durante la notte in viale Elvezia, a pochi metri dall'Arena di ...

Aerei da Guerra francesi decollano per attaccare basi chimiche in Siria : Il decollo, questa notte, delle forze armate francesi che intervengono contro l'arsenale chimico clandestino del regime Siriano. Fonte video Governo francese Elysee Fonte: VISTA Agenzia Televisiva ...

Siria - le bombe sul centro di ricerca di Damasco. Il dramma della Guerra in diretta sui social network : A una settimana dall’attacco chimico alla città Siriana di Duma, Donald Trump ha ordinato l’attacco al regime di Assad. Si è trattato di una ‘one night operation’, un’operazione unica durata poco più di un’ora, nel corso della quale sono stati colpiti principalmente tre obiettivi: un centro di ricerca scientifica a Damasco, un sito di stoccaggio per armi chimiche a ovest della città di Homs e un importante ...

Guerra in Siria - Trump ordina l'attacco. Un centinaio di missili colpiscono obiettivi "mirati" a Damasco e Homs : "Ho ordinato l'attacco" contro il contro il regime di Damasco. L'annuncio del presidente Donald Trump è arrivato alle 21 di Washington (le 3 di notte in Italia) dalla Casa Bianca mentre i missili stavano già colpendo impianti collegati alla produzione di armi chimiche, compreso un centro di ricerca a Damasco. L'operazione è stata portata avanti "congiuntamente" con Francia e Regno Unito contro "obiettivi mirati", a Homs e ...

Scontro a Onu su Siria - mentre Carter lancia appello a Trump : conseguenze imprevedibili con Guerra : Un accorato appello affinchè gli Stati Uniti di Donald Trump non attacchino la Siria arriva da Jim Carter , ex presidente degli Stati Uniti.

Siria - scambi di accuse come ai tempi della Guerra Fredda : Se non c'è la politica è inutile usare lo strumento, altrimenti è come dare delle martellate senza sapere dove si picchia', conclude Camporini.

La Guerra in Siria calpesta i curdi : Mentre l'Italia dovrà decidere se concedere l'uso delle proprie basi in una situazione delicata della politica nazionale dopo le elezioni del 4 marzo, con un nuovo governo che non ha ancora visto la ...

La ragione della Guerra in Siria che non ci è stata raccontata : Nelle ultime ore la crisi Siriana sta nuovamente degenerando. Dopo circa sette anni e dopo mezzo milione di vittime, si pensava che i signori della guerra avessero esaurito la loro brama distruttiva. Purtroppo non è così e ancora una volta ci giungono da Duma immagini raccapriccianti. Ed è proprio da quei corpi che vorrei far partire la mia riflessione. Oramai la guerra in Siria si sta concludendo, Trump la settimana scorsa ha affermato che i ...

Guerra e Siria, la posizione italiana

Le pericolose evoluzioni della Guerra in Siria : Il caos Così è nato il gruppo Stato islamico , Is, , una manna per il regime Siriano che ha potuto dire al mondo: "Siamo l'unica alternativa a loro, scegliete!". Da lì in poi è stato il caos. La ...

Le pericolose evoluzioni della Guerra in Siria : Inizialmente terra di conflitto tra iraniani e sauditi, oggi il paese è teatro di guerra tra russi e occidentali. Leggi