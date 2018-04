Guerra in Siria | Salvini pacifista su Instagram

La Guerra in Siria continuerà. Usa e Russia lavorano all'eterno stallo : Niente di nuovo sul fronte orientale. Ognuno ha fatto il suo lavoro, svolgendo la parte prevista. La guerra Siriana può continuare fra alti e bassi per qualche anno ancora: cambiando pelle, alternando ...

Attacco Siria - cosa sta accadendo nel Paese diviso dalla Guerra civile - : Nello Stato - colpito dai raid di Usa, Francia, Gb - non c'è un conflitto tradizionale ma un contesto complesso in cui si scontrano diverse fazioni: vicino alle zone controllate del governo Siriano, ...

Siria - stiamo andando verso la Terza Guerra mondiale e l’Italia non fa nulla : Sul piano del diritto internazionale – che in una comunità composta da nazioni civili dovrebbe essere decisivo – non vi sono giustificazioni di sorta per l’attacco armato contro la Siria portato avanti la notte scorsa da Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Si è trattato di un’aggressione, cioè di quello che il pubblico ministero statunitense al processo di Norimberga contro i criminali nazisti ebbe a definire il peggiore ...

Siria - attacco Usa con Francia e Gran Bretagna/ Raid su Damasco : da Guerra civile a conflitto internazionale? : Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: Raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:39:00 GMT)

Guerra in Siria - le basi italiane che potrebbero essere interessate dal conflitto : L'Italia non parteciperà alle azioni militari contro la Siria di Assad, ma allo stesso tempo è legata, attraverso la Nato, ai propri alleati. Di seguito alcune tra le principali basi che potrebbero risultare molto utili se il conflitto con il paese mediorientale dovesse proseguire.Continua a leggere

Nel Parlamento russo definiti un crimine di Guerra i raid missilistici contro la Siria - : Gli Stati Uniti, la Francia e la Gran Bretagna hanno compiuto questa notte un attacco missilistico contro la Siria in risposta al presunto attacco chimico nella Ghouta orientale, categoricamente ...

Venti di Guerra in Siria - incertezza in Libia : riprendono le partenze verso l'Italia : 500 le persone che si trovavano a bordo di tre gommoni salvate ieri nel Mediterraneo stanno arrivando al porto di augusta in Sicilia -

Siria - sette anni di Guerra per scatenare una Guerra più grande : complimenti : L’Occidente ha trovato la soluzione: bombardare per fermare i bombardamenti. “Attacco contro le armi chimiche”, che finché si moriva di fame, torture, cecchini e bombe convenzionali andava tutto bene. Se fino a ieri gas e veleni erano un dubbio maligno (pazienza i 1.500 civili spezzati dagli spasmi di sarin nel 2013) oggi sono una certezza di cui si conosce perfino lo stoccaggio. “Attacco mirato”, dicono dopo aver giochicchiato col pulsante ...

Il generale Vincenzo Camporini a Huffpost sull'attacco in Siria : "Non è l'inizio di una Guerra globale" : "Non siamo all'inizio di una guerra globale che veda in campo americani e russi. Ciò che è avvenuto nella notte si può considerare un atto puramente dimostrativo. Che non può avere alcuna finalità strategica se non quella di mandare un messaggio di sostegno alle petromonarchie del Golfo, e in particolare all'Arabia Saudita, che sono molto preoccupate dell'espansionismo iraniano". I venti di guerra in Siria ...

Guerra IN SIRIA - ATTACCO USA-FRANCIA-GB/ Ultime notizie - "Italia non partecipa". Berlusconi zittisce Salvini : GUERRA in SIRIA, ATTACCO Usa-Francia e Gb: Gentiloni, "Italia non ha partecipato, non sia escalation". Salvini:"Pazzi, fermatevi". Ma Berlusconi lo zittisce:"Meglio tacere..."(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Attacco in Siria : nasce la Guerra “mirata e limitata” - ma è sempre il rifugio degli incapaci : Ci sono un po' di cose che non tornano (e giustificazioni che non tengono) nell'Attacco alla Siria.Continua a leggere

Guerra Siria - Paolo Gentiloni : "Attacco non partito da basi italiane" : "Con gli Stati Uniti la nostra alleanza è molto forte e particolare" ma "in questo caso abbiamo insistito e chiarito che il supporto logistico che noi forniamo tradizionalmente agli alleati e agli Usa non poteva tradursi nel fatto che dal territorio italiano partissero azioni mirate a colpire la Siria". Lo dichiara il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni sulla Siria. Quindi il premier italiano ha ribadito che le basi italiane di ...

Siria - striscione contro Guerra a Milano : ANSA, - Milano, 14 APR - Uno striscione con la scritta "L'aggressione Usa aiuta i terroristi - No alla guerra in Siria" è stato affisso durante la notte in viale Elvezia, a pochi metri dall'Arena di ...

Aerei da Guerra francesi decollano per attaccare basi chimiche in Siria : Il decollo, questa notte, delle forze armate francesi che intervengono contro l'arsenale chimico clandestino del regime Siriano. Fonte video Governo francese Elysee Fonte: VISTA Agenzia Televisiva ...