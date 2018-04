Grande Fratello 2018 | i ' super boni' | ecco chi sono i primi concorrenti presentati da

Grande Fratello 15 apre le porte al Casale dei Superboni (VIDEO) : Grande Fratello 15, il Casale dei Superboni è già iniziato! Novità senza fine per i fan del reality di Canale 5, che si prepara al debutto il prossimo 17 aprile 2018. Il Casale dei Superboni ha infatti aperto le porte della campagna a tre concorrenti inediti, volti sconosciuti ai telespettatori che promettono di intrattenere il pubblico a suon di muscoli. Scopriamo chi sono questi tre protagonisti inaspettati e come si svolgerà la loro vita in ...

Filippo Contri : età - altezza - peso e vita privata. Tutto quello che c’è da sapere sul concorrente del Grande Fratello Nip : L’edizione 2018 del Grande Fratello Nip, è ‘iniziata’ con qualche problemino: prima la bufala sul furto nella casa, poi la polemica, se così si può chiamare, sui nomi dei concorrenti. Il motivo è presto detto: la maggior parte delle persone che varcheranno la soglia della famosa porta rossa non sono vip, ma quasi, visto che sono tutti figli di, fratelli di, fidanzati di. Persone ”normali” ce ne sono proprio poche a dirla tutta ...

Grande Fratello : Cristiano Malgioglio ‘infiltrato speciale’ nella casa : Cristiano Malgioglio ‘infiltrato speciale’ al GF 15 Martedì prossimo inizierà la quindicesima edizione del Grande Fratello, e ci saranno tantissime novità. La prima di queste sarà il clamoroso ritorno di Barbara d’Urso alla conduzione del padre di tutti i reality. Difatti, come tanti sapranno bene, la popolare conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live ha già condotto la terza, la quarta e la quinta edizione del reality ben 15 anni fa. E con ...

Grande Fratello - il vip che entra nella casa. Il rifiuto alla Rai per Barbara D'Urso : Una Barbara D'Urso agguerrita sforna una novità dopo l'altra pur di mantenere i fari puntati sulla casa del Grande Fratello Nip . L'ultima trovata riguarda uno degli opinionisti annunciati, Cristiano ...

“Anche il super vip nella Casa”. Grande Fratello - sganciata la ‘bomba’ a pochissimo dal via. “Ha rinunciato ad altri programmi per l’amicizia con Barbara D’Urso” : Il sospetto che in questo nuovo Grande Fratello ci fosse un ‘segreto’, una novità che avrebbe sorpreso i telespettatori, si era capito dopo che qualcuno ‘ha cantato’. Quello che non era ancora chiaro, tuttavia, erano i dettagli. Ma ora ci sono, grazie al settimanale Spy. La rivista svela in anteprima una notizia davvero insolita per il reality che tornerà in prima serata martedì 17 aprile 2018, su Canale 5. Padrona ...

Grande Fratello - Nip - - svelati i nomi dei tre concorrenti super boni. Anche Malgioglio nella Casa : E' iniziato il conto alla rovescia per l'inizio del Grande Fratello15 condotto da Barbara D'Urso , in onda da martedì 17 aprile su Canale5. La conduttrice ha presentato in esclusiva a Pomeriggio ...

Grande Fratello - svelato il nome del terzo concorrente. Il laureato entra nella casa : svelato il nome del terzo concorrente del Grande Fratello Nip , è Filippo Contri . Il ragazzo classe 1988 prima di entrare ufficialmente nella casa più spiata d'Italia dovrà vivere per tre giorni al '...

Grande Fratello Nip 2018/ "Barbara D'Urso incuriosisce il pubblico - il cast invece.." : parla Maurizio Costanzo : Grande Fratello 2018, concorrenti e anticipazioni. Maurizio Costanzo si complimenta per la scelta di Barbara D'Urso come conduttrice e parla dei concorrenti(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:19:00 GMT)

BARBARA D'URSO/ "Con il Grande Fratello ci saranno tre D’Urso diverse!" (Verissimo) : Presto al timone della nuova edizione del Grande Fratello, BARBARA D'URSO questa sera si racconta a Verissimo, dove annuncerà tutte le anticipazioni su cast, inquilini e...(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 03:31:00 GMT)

Grande Fratello 15 : ecco chi sono i tre “Super Boni”. Simone - Valerio e Filippo [VIDEO] : Durante la puntata di Pomeriggio 5 di venerdì 13 aprile sono stati presentati al pubblico i tre “Super Boni” che faranno parte del cast del Grande Fratello 15. Simone, Filippo e Valerio pronti ad entrare dentro la Casa più spiata d’Italia Se nel pomeriggio del 12 aprile la conduttrice Barbara D’Urso ci aveva fatto intravedere qualche muscolo oggi li abbiamo conosciuti: unico comune denominatore è che sono tutti Super Boni, e super ...

Grande Fratello Nip 2018/ Cast e concorrenti : edizione senza diretta notturna ma il pubblico è furioso! : Grande Fratello 2018, concorrenti: altri quasi famosi nella casa? Barbara D'Urso pronta a iniziare ma sul web è polemica per l'eliminazione della diretta notturna(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 22:42:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Valerio Lo Grieco concorrente : Valerio Lo Grieco è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show che tornerà in onda su Canale 5, in prima serata, con la versione standard dedicata ai concorrenti "non famosi", a partire da martedì 17 aprile 2018, con Barbara D'Urso alla conduzione e con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, nel ruolo di opinionisti fissi.Valerio Lo Grieco è uno dei tre "super boni" che si ...

Grande Fratello - svelato anche il terzo concorrente : è Filippo Contri : Classe 1988 Filippo Contri è il terzo concorrente del Grande Fratello Nip che entrerà nella casa più spiata d'Italia. Prima però insieme a Simone Poccia e Valerio Logrieco, i 'super boni' di Barbara D'...

Grande Fratello 2018 - Simone Poccia concorrente : Simone Poccia è uno dei concorrenti della quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda, con la versione standard riservata ai "non famosi", in prima serata, a partire da martedì 17 aprile 2018, con Barbara D'Urso, di ritorno nel ruolo di conduttrice, e con la partecipazione di Cristiano Malgioglio e Simona Izzo nel ruolo di opinionisti.Simone Poccia è uno dei tre "super boni", attualmente ...