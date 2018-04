GQ e Mahindra | party per Automobili Pininfarina

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) Lo scorso 13 aprile, le suggestive sale di Palazzo Barberini a Roma hanno accolto il gala dinner Hystory of the future – An Italian E-xperience, promosso da GQ Italia ein occasione del brand launch. Il progetto diin collaborazione con GQ è nato dalla condivisione di alcuni importanti valori. Primo fra tutti l’Innovazione, che unisce l’oggi al domani. Poi il Design, inteso come creazione di stile e bellezza, riferimento estetico e contestuale che offre anche autenticità e sostanza. L’Heritage, definito dai successi e dai comportamenti del passato, e che plasma il futuro e caratterizza la nostra cultura. La Sostenibilità, come impegno per aggiungere valore attraverso un design più sensibile, più intelligente, più utile. Infine il Made in Italy, identificato in una filosofia in grado di trasformare l’idea in un oggetto di ...