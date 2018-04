' Governo Prodi iniziò a dividere lavoratori e sinistra Ora nuova unità sociale'

Turigliatto : 'Governo Prodi? Un fallimento già scritto; ora serve unità sociale' Video : Esattamente dieci anni fa, il 14 aprile 2008, Silvio Berlusconi vinceva le #Elezioni politiche al termine dell'esperienza del Governo Prodi, durato poco meno di due anni. Fra i protagonisti di quella stagione politica vi fu Franco Turigliatto, senatore eletto nel 2006 in Rifondazione Comunista, che non condividendo la scelta del suo partito di stare in maggioranza con il resto del centrosinistra, si pose all'opposizione votando più volte in ...

Prodi spinge per Governo M5S-PD ma i renziani calano l'asso : Debora Serracchiani Video : L’idea di un governo Democratico-stellato [Video] sembra prendere sempre più forma. A fomentare la fronda del Partito Democratico che vorrebbe dar vita alla pazza idea, escludendo ovviamente la cerchia del giglio magico, ossia i renziani, ma includendo gli esponenti di Liberi e Uguali; un esponente di peso della politica nazionale: il due volte presidente del consiglio Romano Prodi. Secondo le voci circolanti nei salotti il piano sarebbe a buon ...

Il piano di Prodi e Amato : Governo M5S - Pd senza Di Maio e Renzi Video : La parte del Pd disposta a dialogare per formare un governo, contrapposta a quella Renziana, chiusa nell’Aventino parlamentare, starebbe cercando di trovare punti di contatto con il M5S per dare vita ad un governo M5S - Pd, magari con la partecipazione anche di LeU. A muovere i fili della nuova strategia del nazareno, oltre ai capi corrente Dario Franceschini e Andrea Orlando, sarebbero anche due mostri sacri della storia del centrosinistra: ...

Prodi scalda la fronda del Pd Spunta il Governo istituzionale : Ad alimentarlo, oltre a pezzi di establishment ansiosi di ripulire e «costituzionalizzare» i M5s, sono soprattutto gli esponenti di Leu, la sfortunata creatura politica di Bersani e D'Alema, che ...

Romano Prodi si tira fuori da un ruolo attivo per la formazione del Governo : "Né contatti - né trattative" : Romano Prodi in pressing per un Governo della Consulta sostenuto da M5S e Pd? Il Professore smentisce categoricamente di avere un ruolo in questa fase di negoziato politico.Dopo la lettura del retroscena della Stampa, secondo cui a un Governo della Consulta "ragionano anche alcune grandi figure di riferimento che con discrezioni e senza apparirestanno spingendo pezzi di Pd in quella direzione. Nelle conversazioni - scrive il quotidiano torinese ...

Governo - Prodi : «Sono una persona scomoda - non disturbo chi fa politica» : Dopo il blitz a Bologna a sostegno del premier uscente Paolo Gentiloni, il professore 'torna' e non occuparsi di politica. «Quando uno non fa politica non deve disturbare coloro che la stanno facendo,...

Matteo Renzi e il retroscena su Romano Prodi : 'Sogna un Governo con Di Maio perché poi...' : Il governo 'di' Romano Prodi . Non è un retroscena temerario, né un'invenzione della stampa avversa. Ma la verità, di cui Matteo Renzi parla in tono preoccupato con i suoi più stretti collaboratori. ...

Dopo Prodi anche Napolitano vuole ancora Gentiloni al Governo : ... nella quale ha consegnato proprio all'attuale presidente del Consiglio il premio Ispi 2017, destinato a personalità che hanno contribuito a rafforzare l'immagine dell'Italia nel mondo. Così, Dopo l'...

DALLA CINA/ Lao Xi : un patto Prodi-Minniti dietro il nuovo Governo : Secondo Gentiloni "avremo un governo stabile, la strada si troverà", ha titolato il Corriere. Ma è un bluff, oppure un inganno. Verso un accordo Minniti-Prodi?

Prodi tira la volata a “Insieme” e sostiene Gentiloni : “Rappresenta la serietà al Governo” : Il sogno dell’Ulivo non è tramontato. Il progetto di tenere unite tutte le anime riformiste (anche quelle che hanno preso strade diverse) deve rimanere inalterato. E ogni mezzo per portare voti alla coalizione deve essere sfruttato. Nella sua Bologna Romano Prodi, dopo un’assenza durata nove anni, torna a parlare in un’assemblea politica per rilanc...

Nuovo sgarbo a Renzi - Prodi lancia Gentiloni : 'Con lui serietà al Governo' : Senza coalizioni non si governa l'Italia. È il messaggio di Romano Prodi che da Bologna lancia la voltata a 'Insieme' , la lista coalizzata con il Pd dove sono confluiti verdi, socialisti e Area ...

Prodi e Gentiloni gemelli al grido di 'serietà al Governo' : Non un endorsement. Di più. Nel teatro di Bologna, Romano Prodi e Paolo Gentiloni sembrano gemelli. Sia pure di età diversa. E l'ex premier, prima di salire sul palcoscenico, dice: 'Se dopo nove anni, ...