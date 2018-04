Governo | Mattarella pronto ad accelerare | preincarico o mandato esplorativo

Mattarella sente Gentilonisu Siria.Timing nuovo Governo ...-Rpt- : Roma, 14 apr. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni hanno avuto un collquio sulla crisi internazionale prodotta dall'attacco in ...

Consultazioni - Mattarella studia le soluzioni e ammonisce : "Uscire dallo stallo - serve Governo " : Teleborsa, - Momento delicatissimo per la vita politica italiana. Tra veti incrociati e prove di dialogo fino ad ora senza esito, la strada che porta al nuovo governo è ancora lontana e piena di ostacoli. L'ULTIMATUM DI Mattarella - "Il confronto ...

Governo - l'attacco in Siria accelera le mosse di Mattarella : l'attacco sferrato nella notte da Stati Uniti, Francia e Germania contro la Siria imprime un'ulteriore accelera zione alla soluzione della crisi politica. Ieri sera al Quirinale escludevano che nelle prossime ore o giorni il capo dello Stato avrebbe affidato un mandato pieno per formare un Governo nella 'pienezza dei propri poteri'. E lo ...

Governo 'traghettatore' se fallisce l'accordo Lega-M5s : cosa può fare Mattarella : Come il primo, anche il secondo round di consultazioni si è concluso con un nulla di fatto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato qualche giorno alle forze politiche per...

Mattarella - ultima chiamata ai partiti : "Nessun progresso - Governo o decido io su stallo" : A vuoto il secondo tentativo del Capo dello Stato di formare un governo : troppe le distanze e le schermarglie tra i partiti . Mattarella duro: "Momento delicato per il Paese, se non si sblocca lo stallo intervengo io"

Consultazioni elettorali : Mattarella pensa ad un Governo del Presidente [LIVE] : ... Mattarella avrebbe concesso 4-5 giorni - fino a martedì o mercoledì - ai partiti politici per trovare una soluzione politica alla crisi. Il Presidente della Repubblica infatti ha una ragione in più ...

Consultazioni Mattarella - Governo contro stallo/ No Elezioni - incarico Casellati o Salvini : M5s vs Berlusconi : Consultazioni, Mattarella: "nessun progresso, o si trova accordo o deciderò su come uscire dallo stallo". Governo M5s-Centrodestra, incarico a Casellati o Governissimo: tutte le ipotesi(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:00:00 GMT)