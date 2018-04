Governo - l'attacco in Siria accelera le mosse di Mattarella : l'attacco sferrato nella notte da Stati Uniti, Francia e Germania contro la Siria imprime un'ulteriore accelera zione alla soluzione della crisi politica. Ieri sera al Quirinale escludevano che nelle prossime ore o giorni il capo dello Stato avrebbe affidato un mandato pieno per formare un Governo nella 'pienezza dei propri poteri'. E lo ...

DI MAIO - "NO A Governo DI TUTTI - M5S NON TEME IL VOTO"/ L'attacco a Padoan - "irresponsabile - avvelena i pozzi" : Di MAIO, "no a GOVERNO di TUTTI, M5s non TEME il voto": il candidato premier grillino dice no ad un esecutivo di stampo istituzionale. Poi attacca pesanTEMEnte il ministro Padoan...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 19:15:00 GMT)