Governo | Casellati | tornare al voto non porterebbe nulla di buono

Governo : Casellati - voto non porterebbe nulla di nuovo : Roma, 14 apr. (AdnKronos) – “Andare a votare non porterebbe nulla di nuovo, ci riporterebbe allo stato attuale, il voto oggi non risolverebbe la situazione del nostro Paese”. Lo ha affermato la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ospite de ‘L’Intervista’ di Maria Latella, su Sky Tg24. L'articolo Governo: Casellati, voto non porterebbe nulla di nuovo sembra essere il primo su Meteo Web.

Mandato per Governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia e Berlusconi : Di solito la reazione all’ipotesi è una risata. Quando a Luigi Di Maio o qualcuno della sua squadra si paventa l’ipotesi di scendere a patti con Silvio Berlusconi o Forza Italia, sotto qualsiasi forma e declinazione, la risposta è un No irremovibile. Lo era prima quando la posta in gioco era l’opposizione, lo è oggi più che mai che invece gli occhi sono tutti puntati sul governo. A poche ore dal secondo colloquio con Sergio ...

Mattarella - ultimatum ai partiti : "Zero progressi - serve Governo" Preincarico : Fico o Casellati? VOTA : "Dall'andamento delle consultazioni emerge con evidenza che il confronto tra i partiti per dare vita in Parlamento a una maggioranza che sostenga un governo non ha fatto progressi", certifica Sergio Mattarella parlando ai giornalisti al termine del secondo giro di consultazioni Segui su affaritaliani.it

Governo - la carta di Mattarella : mandato esplorativo. Prima scelta Casellati. Lei : “Se me lo chiede il presidente - ci sono” : Mattarella ha rovesciato la clessidra. Il tempo concesso ai partiti sta per scadere. Dalle nebbie si definisce sempre di più la linea che porta a tre strade possibili, su cui concordano i quirinalisti dei principali giornali. La Prima, quella più quotata: il mandato esplorativo alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. La seconda, in subordine: un pre-incarico al capogruppo della Lega Giancarlo Giorgetti. La terza, ...

Governo - Casellati : 'Incarico?Prematuro ma a Mattarella non potrei dire no' : Così la neo presidente del Senato all'ipotesi di un suo coinvolgimento per un mandato esplorativo - Nel giorno dei colloqui istituzionali del secondo giro di consultazioni, l'intervista della neo ...

