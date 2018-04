Google sembra pronta a introdurre le gesture di navigazione in Android P

Le patch di febbraio sembrano creare problemi al WiFi ai Google Pixel 2 : Sembra che le patch di sicurezza di febbraio per Google Pixel 2 e Google Pixel 2 XL porti altri problemi oltre a quelli segnalati nei giorni scorsi. Sono infatti diverse le segnalazioni riguardanti problematiche la connettività WiFi , che potrebbe portare a interruzioni intermittenti del collegamento wireless. L'articolo Le patch di febbraio sembrano creare problemi al WiFi ai Google Pixel 2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La ricerca di aggiornamenti sembra funzionare a dovere con i Google Play Services 12.2.09 : I nuovi Google Play Services 12.2.09 beta sembra no aver corretto l'annoso problema della ricerca di aggiornamenti su Nexus e Pixel con Android stock: il pulsante "verifica la presenza di aggiornamenti " pare ora cercare gli update in modo "attivo". Approfondiamo la questione.

HTC sembra intenzionata a utilizzare le emoji di Google con l'aggiornamento a Oreo : Con l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo dei propri smartphone HTC ha iniziato ad abbandonare la propria interpretazione delle emoji, adottando al loro posto quelle non-blob di Google. Rimangono ancora alcune eccezioni per le quali vengono utilizzate le classiche emoji di HTC, in particolare per le emoji più datate.