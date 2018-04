Google pubblica nuove foto scattate dal #teampixel

Google ha pubblicato della documentazione per spiegare Fuchsia OS : Google ha reso pubblica una corposa documentazione finalizzata a spiegare Fuchsia OS. A quanto pare, in realtà, la pagina che la contiene non è propriamente nuova: in precedenza era denominata "book.md" e soltanto recentemente è stata rinominata "The Book". Si tratta delle prime informazioni ufficiali sul nuovo sistema operativo di Google. L'articolo Google ha pubblicato della documentazione per spiegare Fuchsia OS proviene da TuttoAndroid.