Google ci offre due dimostrazioni del suo sistema di apprendimento automatico

Dropcon è un’icon pack che offre 3000 icone in stile Google Pixel : Dropcon è un'icon pack che mette a disposizione dell'utente oltre 3000 icone in full HD con risoluzione 196x196 Pixel, tra le quali figurano le icone di sistema dei produttori. Sono presenti degli sfondi disponibili nel cloud con il supporto a Muzei Live Wallpaper, il supporto per il calendario dinamico e aggiornamenti settimanali. L'articolo Dropcon è un’icon pack che offre 3000 icone in stile Google Pixel proviene da TuttoAndroid.

Android P Wallpapers offre una raccolta di sfondi dei dispositivi di Google : Android P Wallpapers è un'applicazione che offre una raccolta di sfondi realizzati da Google e introdotti nelle factory image e nelle developer preview dei dispositivi Nexus e Pixel. L'interfaccia presenta due tab, la prima con le anteprime delle immagini, mentre quella a fianco è dedicata ai preferiti. Gli sfondi sono in risoluzione 2560x1440 pixel. L'articolo Android P Wallpapers offre una raccolta di sfondi dei dispositivi di Google è stato ...

Pix – Minimal Icon Pack offre icone in stile Google Pixel e wallpaper : Pix - Minimal Icon Pack è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un pacchetto di Icone con cui personalizzare il dispositivo mobile. Le Icone sono caratterizzate da uno stile Minimale dalla forma circolare e sono ispirate a Google Pixel, con la possibilità di richiedere Icone specifiche attraverso il tool integrato. L'articolo Pix – Minimal Icon Pack offre Icone in stile Google Pixel e wallpaper è stato pubblicato per la ...