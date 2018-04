Gomorra 4 sarà diversa per Marco D’Amore | “Una serie ha il compito di suggerire e non di

optimaitalia

(Di sabato 14 aprile 2018) Si è già calato perfettamente nei panni del regista diD'Amore e non manca occasione per ribadire il fatto che questaper lui avrà un sapore diverso quest'anno. I fan sono contenti perché il loro Ciro l'Immortale tornerà ma non come avrebbero voluto ovvero ripescato da Genny poco più in là in mare, ma dietro la macchina da presa al fianco di Francesca Comencini e Claudio Cupellini, firme già note della.Lo scorso 9 marzo sono iniziate le riprese dellatv che andrà in onda su Sky, molto probabilmente, i primi mesi del 2019 con gli episodi della quarta stagione che porteranno il pubblico addirittura a Londra e Sicilia a caccia di nuovi alleati per Genny rimasto solo con la fedelissima Patrizia.Proprio all'inaugurazione dei Movie Days del Giffoni Film Festival, l'ex protagonista die adesso regista ha detto la sua su come è stato cambiare ...