Golden State Warriors San Antonio Spurs Info streaming video e diretta tv | quote

Mitchell travolge Golden State - Sixers senza freni : ROMA - Nella notte NBA Golden State rimedia 40 punti in casa dei Jazz , 119-79, , che così ottengono la sesta vittoria consecutiva. I Warriors segnano 33 punti nel primo tempo e vengono travolti da ...

NBA 2018 : Philadelphia ipoteca il terzo posto ad Est. Perdono Boston e Golden State : Penultima giornata di regular season in NBA, con gli ultimi verdetti da definire prima della postseason. I Philadelphia 76ers hanno ottenuto nella notte la 15esima vittoria consecutiva battendo per 121-113 gli Atlanta Hawks. Una striscia notevole, nuovo record di franchigia, che consente alla squadra del famoso “The Process” di ipotecare il terzo posto nella Eastern Conference (servirà una vittoria casalinga contro Milwaukee ...

NBA 2018 : Philadelphia non si ferma più - OK Golden State e Toronto - Utah vola ai playoff : Ultime giornate della stagione regolare, ultime occasioni per sistemare la propria condizione di classifica in vista dei playoff. Sette partite tra la serata e la notte italiane valide per l’NBA 2018. Con la 14esima vittoria consecutiva, i Philadelphia 76ers si dimostrano in gran forma in questo finale di stagione, grazie al quale sono andati a prendersi, almeno per ora, la terza posizione in classifica. Oggi a fare le spese della marcia ...

Paul salva i Rockets - Golden State ancora ko : ROMA - Nella notte NBA i Rockets ottengono la vittoria numero 64 della stagione regolare piegando Portland 96-94. Houston va sul +20 a fine terzo quarto ma poi subisce il pareggio di Connaughton a 6 ...

Nba - San Antonio lezione a Houston. Durant - 29 - fa ripartire Golden State : Gli Spurs danno una lezione di basket ai Rockets, costretti a mettere una pietra sopra alla striscia di 11 vittorie consecutive. Kevin Durant dice 29 e i Warriors tornano al successo casalingo dopo ...

Boston piega Toronto - ok Golden State : Boston fa sua la sfida tra prime della classe di Eastern Conference, sorride Golden State, Washington strappa il pass playoff. Nella nottata Nba, i Celtics piegano la capolista Toronto al TD Garden , ...

NBA 2018 : Boston batte Toronto e tiene viva la corsa al primo posto ad Est. Vince Golden State - paura per McCaw : Il piatto forte della notte NBA era certamente lo scontro in cima alla Eastern Conference tra Toronto e Boston. Al TD Garden l’hanno spuntata proprio i Celtics, che hanno vinto 110-99 riaprendo la corsa al primo posto. L’equilibrio ha regnato sovrano per quasi tutto l’incontro, testimoniato dalle 15 parità e dai 20 cambi di leadership. Nel quarto periodo, però, è stata Boston ad allungare, con un 10-0 di parziale a 3′ ...

Nba : Golden State perde in casa : ANSA, - ROMA, 30 MAR - Nel campionato di basket Nba battuta d'arresto casalinga per i Golden State Warriors. I campioni in carica, già qualificati per i playoff, sono stati sorpresi per 116-107 dai ...

Basket - NBA 2018 : Golden State perde senza conseguenze - risale San Antonio : Se alcune squadre devono ancora confermare o migliorare il proprio piazzamento in classifica per entrare ai playoff, per altre gli ultimi match della stagione regolare NBA 2017-2018 hanno ben poco da dire. È il caso, per esempio, dei Golden State Warriors, che nell’ultimo periodo hanno vistosamente rallentato non avendo necessità di guadagnare posizioni in classifica, complici anche diversi infortuni che stanno mettendo in difficoltà la ...

Wade stoppa LeBron James - Golden State ancora ko : ROMA - Nella notte NBA i Wizards si qualificano aritmeticamente per i playoff battendo gli Spurs 116-106, decisivo il 38-21 messo insieme nel secondo quarto e ispirato soprattutto da Morris , 15 punti ...

NBA 2018 : Houston vince anche senza Harden. Cleveland cade a Miami - sconfitta ancora Golden State : Nella notte NBA si è estesa a dieci vittorie consecutive la striscia degli Houston Rockets. La “Decima” è arrivata grazie al 118-86 di stanotte contro i Chicago Bulls. Successo ottenuto senza James Harden, tenuto a riposo: a fare da mattatore ci ha pensato Eric Gordon, con 31 punti e 8 triple realizzate. Non c’è stata partita in termini di intensità, energia e soprattutto organizzazione di squadra, troppo superiori i Rockets, ...