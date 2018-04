Gli italiani e il loro problema con le truffe

VITALIZI E PENSIONI/ Il caos che inganna Gli italiani (e aiuta i politici) : VITALIZI e PENSIONI vengono spesso confusi, come pure c'è caos sui trattamenti previdenziali dei parlamentari. MARIO CARDARELLI ci aiuta quindi a fare chiarezza(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ I numeri sull'anticipo in Italia e negli altri paesi europei, di G. CazzolaI NUMERI/ Il rebus del costo del lavoro per il nuovo Governo, di G. Palmerini

Montepaschi - lo schifo della banca rossa : i politici - vip e parenti che hanno rubato i soldi deGli italiani : A Siena ieri si è tenuta l' assemblea del Monte dei Paschi, banca posseduta al 70% dal ministero dell' Economia. L' ingresso dello Stato nel capitale dell' istituto più vecchio d' Europa, o così ci raccontano, è costato alla collettività qualcosa come 7 miliardi di euro e ha peggiorato i conti pubblici.

M5S - Di Battista : “Mi auguro non si torni al voto. Movimento non ha paura” e aGli italiani : “Svegliatevi” : “E’ complicato ritornare al voto con questa legge elettorale. Poi che fai? Si ricomincia? Certo il M5S non teme il voto, ma mi auguro che si possa trovare una soluzione. Altrimenti quando si approvano le leggi di cui il paese ha bisogno? Tra due anni? Il Paese non può permetterselo”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a un incontro al Festival di Giornalismo di Perugia. Poi si rivolge anche al Pd sulla questione del reddito: ...

ITALIA - Scienza e analfabetismo deGli italiani : Ripetiamolo: ci concentriamo spesso e volentieri sugli aspetti negativi e sul clamore di notizie che, indubbiamente, non offrono un aiuto alla Scienza. Vale la pena, tuttavia, chiedersi se sia il ...

Amstel Gold Race 2018 - tutti Gli italiani al via. L’elenco dei partecipanti azzurri : Domenica alla partenza della 53ma edizione dell’Amstel Gold Race sono previsti 21 corridori italiani. Il Bel Paese ha conquistato sette successi nella classica olandese, l’ultimo dei quali nel 2016 con Enrico Gasparotto. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via dell’Amstel Gold Race e le loro ambizioni. La punta azzurra per questa corsa sarà Sonny Colbrelli. Il 27enne lombardo è salito sul podio nel 2016 e quest’anno proverà a ...

Matteo Salvini - il retroscena : lo sfogo dopo la piazzata di Silvio Berlusconi - 'aGli italiani girano le palle' : Si sono presentati in nove , nove!, davanti al capo dello Stato, i tre leader Salvini-Berlusconi-Meloni più i capigruppo, perché volevano mostrarsi compatti: ma perfino lì, nelle segrete stanze del ...

Amstel Gold Race 2018 : tutti Gli italiani al via e le loro ambizioni. Sonny Colbrelli sogna in grande : Alle spalle di Belgio e Olanda, l’Italia sarà la terza nazione più rappresentata al via dell’Amstel Gold Race 2018, la classica della birra. Una corsa prestigiosa, ormai arrivata alla sue edizione numero 53: lo scorso anno il percorso è stato modificato in maniera netta, ed è ancora difficile capire quale possa essere l’andamento della gara, che comunque si annuncia adatta a corridori che reggono bene sugli strappi e piuttosto ...

Gli italiani non risparmiano : la spesa corre più del reddito : Le famiglie italiane vivono sempre più spesso situazioni di disagio economico, che tradotto in 'parole povere' significa avere difficoltà ad arrivare a fine...

Coldiretti - Istat : torna a crescere la spesa deGli italiani in alimentari e bevande : Dopo cinque anni di segno negativo torna a crescere in maniera significativa la spesa degli italiani in alimentari e bevande (+3,2%). E’ quanto emerge dalle analisi della Coldiretti in occasione della diffusione dei dati Istat sui conti economico nazionali. Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – sono sia gli acquisti di bevande con un +4,6% (acqua imbottigliata, birra, spumanti e vino) che quelli di prodotti alimentari (+3%). Tra le ...

M5S si rafforza - la Lega supera il 20%. Al 44% deGli italiani piace l'idea di un governo giallo-verde : Il Movimento Cinque Stelle che si rafforza, salendo a quota 34%. E la Lega che vola e supera il 20%. È la fotografia che emerge dalla media dei sondaggi realizzata da YouTrend, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Agi. Allo stesso tempo, cresce il favore degli elettori per un governo giallo-verde (M5S-Lega), con un gradimento che raggiunge il 44%.I sondaggi danno i Cinque Stelle intorno al 34%, mentre la Lega sfonda, seppur di ...

Il Canaro - il contadino - i fratelli ecco Gli eroi italiani di Cannes : Il muso di un pitbull ringhiante in primo piano, lo squallore di un antro adibito alla pulitura degli animali, la brutalità di un pestaggio, il sangue, un uomo rinchiuso in una gabbia, la periferia ...

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e QuaGliarella top al mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da ... : Per la cronaca, la vittoria è andata alle citate Fiamme Oro , 4'02 12, a precedere l'Aniene A , 4'05 68, e le Fiamme Gialle 4'06 09. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Nuoto giandomenico.

Nuoto - Campionati Italiani 2018 : finali 12 aprile. Paltrinieri e QuaGliarella top al mondo - Federica Pellegrini insoddisfatta e Panziera da record : Giornata ricca di emozioni nello Stadio del Nuoto di Riccione. Le finali del day-3 hanno regalato prestazioni di primissimo livello e val la pena raccontarle nel dettaglio. 800 stile libero uomini “Volevo testare la mia nuotata”. Queste le parole di Gregorio Paltrinieri che, quando si tratta di far fatica, è sempre lui. Gli 800 stile libero, privi del suo amico/rivale Gabriel Detti, sono territorio di conquista del campione ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : risultati giovedì 11 aprile. Super Paltrinieri neGli 800 sl! Cusinato impressiona nei 200 misti - Federica Pellegrini a segno nei 100 sl : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare degli Assoluti di Nuoto a Riccione. Fuochi d’artificio in vasca, entrano in scena le grandi stelle: Federica Pellegrini nei 100 stile libero donne e Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero uomini vorranno porre il loro sigillo e le aspettative da parte degli appassionati sono molte. Non solo loro però i protagonisti attesi. Nel club dei “Saranno Famosi” ...