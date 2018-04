Gli amanti dei dolci non ingrassano? E' colpa di un gene

Nasce a olbia la 'Palestra condivisa'. Obiettivo : connettere Gli amanti del fitness. : Chiunque possieda uno spazio o degli attrezzi fitness a olbia, avrà la possibilità di affittarli in cambio di un offerta attraverso "l'economia collaborativa", ampliando la propria cerchia di ...

Incantano Gli amanti narrati da Matteo Vicino : Un film italiano del quale essere orgogliosi. Dal respiro europeo, intelligente come il suo autore che l'ha ideato, che andrebbe rivisto più e più volte per coglierne i tanti aspetti e messaggi. ...

Conto corrente anche per cani e gatti - la trovata per Gli amanti degli animali : L'originale proposta di un istituto di credito: "C'è chi arriva a spendere cifre consistenti per i propri amici a quattro zampe e ha bisogno di un Conto apposito "Continua a leggere

Dà il suo anello di diamanti alla fiGlia e poi si addormenta : la bimba di 2 anni lo ingoia : Dà il suo anello di diamanti alla figlia e poi si addormenta: la bimba di 2 anni lo ingoia Una donna cinese ha dato a sua figlia il suo prezioso prima di mettersi a dormire. La piccola si è messa a giocare e poi lo ha inghiottito. Necessario un intervento chirurgico per la rimozione.Continua a […]

Amuleti - portafortuna e riti : il 76% deGli italiani è scaramantico : “Non è vero ma ci credo” è un adagio con cui si identifica il 76% degli italiani, una percentuale che sale addirittura al 97% a Napoli: lo ha rilevato un sondaggio realizzato dalla Sport Trading Academy, secondo il quale a posizionarsi al secondo posto in Italia è Milano con il 92% di persone che preferisce non sfidare la sorte. Nel questionario, applicato su un campione di 4.000 persone di entrambi i sessi, solo il 54% degli ...

Storie Maledette - ultima puntata : Franca Leosini e Gli amanti diabolici di Gradoli : ultima puntata di Storie Maledette 2018 stasera 25 marzo alle 21.20 su Rai 3 con Franca Leosini nel carcere Mammagialla di Viterbo per intervistare Paolo Esposito, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Tatiana Ceoban, 36 anni, e della figlia Elena di 13.prosegui la letturaStorie Maledette, ultima puntata: Franca Leosini e gli amanti diabolici di Gradoli pubblicato su TVBlog.it 25 marzo 2018 11:02.

Giallo di Gradoli : la storia completa deGli amanti diabolici Paolo Esposito e Ala Ceoban : ... nell'unica foto che di giornale in giornale, da quel 30 maggio 2009, si è fatta icona di un destino mentre il Giallo di Gradoli assumeva le sembianze del fatto di cronaca che oggi ricordiamo. ...

Scritte infamanti contro Biagi a Modena - il fiGlio Lorenzo : “Fu abbandonato dallo stato” : All’università di Modena Scritte contro il giuslavorista ucciso dalle ultime Brigate rosse nel 2002, e suo figlio attacca chi gli tolse la scorta: “Grande sottovalutazione”

Chiusodidomenica - il profilo Instagram per Gli amanti delle vecchie insegne : Una saracinesca abbassata, una vecchia insegna e qualche graffito sparso qua e là, questo è l’essenziale soggetto ritratto dal profilo Instagram Chiusodidomenica. Come recita la bio, si tratta di “old Italian shop signs, only posted on Sundays“. E gli scatti, infatti, raccolti dal suo ideatore durante le passeggiate domenicali, vengono condivisi sistematicamente solo nell’ultimo giorno della settimana. L’idea è nata ...

Infermiera conquista pazienti e colleghi per derubarli - Gli amanti drogati Video : I militari dell'arma di Padova hanno tratto in arresto in flagranza di reato un’Infermiera 33enne romena, accusata di numerosi furti e prelievi fraudolenti per migliaia di euro, effettuati mediante carte di credito sottratte a poveri malcapitati. La straniera è stata incastrata grazie alla indagini ete dai carabinieri, i quali si sono avvalsi di telecamere nascoste poste all'interno di una struttura sanitaria. Dalle immagini riprese dal sistema ...

“Ha preso un palo”. Isola dei Famosi - chi sono Gli amanti clandestini. La rivelazione a Mattino 5. Erano stati fatti i nomi di Alessia Mancini e Amaurys Perez - ma non sono loro i naufraghi che hanno consumato una notte d’amore. In compenso però… La bomba : Il settimanale Chi ne parla da tempo: Alfonso Signorini ha l’occhio lungo e si è accorto che tra due naufraghi de L’Isola dei Famosi c’è del tenero. E che male c’è? Beh, non ci sarebbe nulla di male se non fosse che i naufraghi in questione sono entrambi impegnati. Molto impegnati. All’inizio sul settimanale non era stato svelato il nome dei vip tra i quali è scoccata la scintilla. E il pubblico, da quando il gossip è scoppiato, non ha fatto ...

BergoGlio - tutti i nemici nei 5 anni di Pontificato : dai prelati amanti del lusso ai politici corrotti : A Papa Francesco questi primi cinque anni di Pontificato hanno donato sicuramente tanti amici, ma soprattutto molti e accaniti nemici. Per Jorge Mario Bergoglio gli oppositori sono arrivati subito, a fumata bianca appena levatasi nel cielo, quando l’ormai ex arcivescovo di Buenos Aires, entrato in conclave a 76 anni compiuti, ovvero in età da dimissioni canoniche, ha rifiutato i segni della regalità pontificia: croce d’oro, mozzetta e scarpe ...