Giornata Anima Mundi a Modica

E' la Giornata Mondiale della Felicità : sorridi con gli animali più contenti del mondo : Per riuscire a strapparvi un sorriso, vi proponiamo i 10 animali più contenti del mondo , sperando che ognuno di noi riesca a trovare ogni giorno, il modo per essere felice. a" data-cycle-paused="true"...

Animali - Roma : al Bioparco la Giornata “Grandi felini : predatori sotto scacco!” : Domenica 4 marzo il Bioparco aderisce al World Wildlife Day con una giornata dedicata ai grandi felini: tigre, leopardo, leone, ghepardo, puma, leopardo delle nevi e giaguaro. Si tratta di specie a serio rischio di estinzione in natura che le famiglie potranno conoscere più da vicino partecipando a diverse attività per scoprire: perché i felini sono a strisce o a macchie, cosa mangiano e come cacciano, le differenze fra una specie e l’altra ma ...