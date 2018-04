Giana Erminio-Lucchese Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote

Prato batte Giana Erminio 3 a 2 : I biancazzurri sono andati sul doppio vantaggio ma sono stati poi ripresi dai lombradi. Ceccarelli su punizione ha riportato il vantaggio finale per i lanieri

