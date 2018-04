Germania | tedeschi sempre più ricchi | patrimonio record 2017

Münster / La città dell'attacco terroristico in Germania : tra un mese la Giornata dei cattolici tedeschi : Münster: la città della Germania in cui ha avuto luogo un attentato terroristico nella Giornata di oggi. Nel 2002 il Girò d'Italia arrivò con una tappa proprio nella cittadina. Münster (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 18:25:00 GMT)

Germania : sondaggio - maggioranza tedeschi non ha paura Islam : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Germania - arrestati 2 giornalisti tedeschi a confine Grecia-Turchia : Due giornalisti tedeschi della rete televisiva pubblica Ard sono stati arrestati venerdì dalle autorità greche nella zona di confine tra Grecia e Turchia, perché si trovavano in una zona vietata. Lo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. 0-1 - i tedeschi continuano a sorprendere! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Germania - semifinale. I campioni in carica canadesi contro i sorprendenti tedeschi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Germania, semifinale del torneo di Hockey maschile di PyeongChang 2018. Il pronostico è sulla carta sbilanciato ma in questo torneo è lecito aspettarsi di tutto. Il Canada ha l’opportunità di tornare in finale per la terza volta consecutiva, la quarta in cinque anni. I nordamericani non hanno certo rubato l’occhio fin qui, ma sanno come si vince. Come ai quarti quando hanno saputo ...