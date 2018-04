: #Siria Gentiloni: I'Italia non ha partecipato all'attacco militare. Francia e Regno Unito e Stati Uniti sono paesi… - TgLa7 : #Siria Gentiloni: I'Italia non ha partecipato all'attacco militare. Francia e Regno Unito e Stati Uniti sono paesi… - RaiNews : 'Risposta motivata da armi chimiche. L'Italia non ha partecipato all'attacco'. Il presidente del consiglio Paolo Ge… - Corriere : Gentiloni: «l’Italia non parteciperà ad azioni militari in Siria» -

"L'non ha partecipato a questo attacco militare (...), con gli Usa la nostra alleanza è molto forte; a loro forniamo tradizionalmente supporto logistico ma in questo caso abbiamo insistito che il supporto non poteva significare che dal territoriono partissero azioni direttamente mirate a colpire la Siria".Lo afferma il premierintervenendo a Palazzo Chigi. "Quella di stanotte è stata un'azione circoscritta,motivata dall'uso di armi chimiche (...), non può e non deve essere l'inizio di un'escalation".(Di sabato 14 aprile 2018)