Gentiloni alle camere martedì | ' attacco non partito da basi italiane'

Gentiloni : - alle Camere Martedi - : 'attacco non partito da basi italiane' : Allarmati i commenti di tutte le forze politiche. Dal segretario della Lega Salvini: 'pazzesco, fermatevi', ma Berlusconi: 'in queste situazioni e' meglio non pensare e non dire nulla'. Dalla sinistra ...

Siria - Gentiloni : 'Gli Usa restano il nostro principale alleato' : "La soluzione della crisi e della guerra in Siria non può che essere affidata al negoziato, noi siamo fedeli alle nostre alleanze, gli Usa per noi restano il nostro principale alleato". A parlare è il ...

L'addio alle armi di Gentiloni Il premier che doveva sparire : La sua legge di Bilancio, in realtà del ministro dell'Economia Padoan, è in gran parte in deficit e spende quasi solo per il lavoro pubblico. Una strategia sperimentata da Renzi. Che ha perso, anche ...

Paolo Gentiloni si è dimesso. Ma potrebbe restare lui fino alle prossime elezioni : lo scenario da incubo : Addio, Paolo Gentiloni : dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il premier è salito al Colle - alle 18 di sabato - per rassegnare le sue dimissioni, presentate nello studio alla Vetrata a ...

Paolo Gentiloni al Quirinale per dimettersi. Ecco cosa succede ora fino alle consultazioni : L'elezione di Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico alle presidenze di Senato e Camera e le dimissioni nelle mani del Capo dello Stato da presidente del Consiglio Paolo Gentiloni danno il via al conto alla rovescia istituzionale verso il tentativo di formare il nuovo governo.Questa la tempistica:- MATTARELLA RICEVE I NUOVI PRESIDENTI DELLE CAMERE. I presidenti delle Camere si recano al Quirinale nello stesso pomeriggio della loro elezione ...

Pd - Zingaretti : "Mi candido alle primarie" / Rosato apre il dopo-Renzi - ma c'è l'ipotesi Gentiloni : Pd, Zingaretti: "Mi candido per le primarie". Rosato apre per il dopo-Renzi, ma c'è l'ipotesi Gentiloni... Le ultime notizie sul Partito democratico dopo la sconfitta alle Elezioni Politiche

Calenda : «Se il Pd si allea con M5S lascio subito. Il leader? È Gentiloni» : L’altolà del ministro (appena tesserato per i dem): «Se facciamo un’intesa con Di Maio il mio sarà il tesseramento più veloce della storia dei partiti». Dopo Renzi? «C’è il premier uscente»

MATTEO RENZI SI DIMETTE DAL PD?/ Diretta video discorso alle 17 - ultime notizie : è giallo - pronto Gentiloni : Dimissioni di MATTEO RENZI, il segretario Pd pronto a lasciare dopo sconfitta del Pd alle Elezioni 2018? alle 17 RENZI parlerà al Nazareno: candidati possibili Gentiloni e Delrio

Matteo Renzi - Sergio Mattarella - Paolo Gentiloni ai seggi : al via la sfilata dei big alle elezioni : È già iniziata la parata dei big, che si sono recati ai seggi a votare. Oltre all'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ha votato a Firenze, scrivendo su Twitter e Facebook: "Ho votato nella mia Firenze. Buon voto a tutti, buona domenica. E viva la democrazia. #elezioni #4marzo", anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è presentato alle urne, a Palermo. Voto nella capitale per il premier Paolo ...

Balle Spaziali - 4 fake news da demolire : da Gentiloni premier per tutte le stagioni a Berlusconi vittima della mafia : E’ vero che è colpa di Virginia Raggi se lunedì 26 febbraio si sono bloccati i treni dopo la nevicata che ha colpito l’Italia centrale? E poi: è vero che il premier Paolo Gentiloni è talmente bravo e ha fatto tali miracoli in 14 mesi di governo, che sarebbe cosa buona e giusta riaverlo al potere, indipendentemente da chi vincerà o perderà le elezioni del 4 marzo? Ma è vero che Silvio Berlusconi è vittima di una persecuzione persino ...

Gentiloni : mi rammarico Berlusconi alleato estremisti-populisti : Roma, 1 mar. , askanews, 'Non posso che rammaricarmi' del fatto che Silvio 'Berlusconi sta in uno strano connubio con forze estremiste e populisti unicum europeo che non succede altrove'. Lo ha ...

Per Renzi è gara aperta - anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni : 'meglio il voto utile oggi che i rimpianti domani' : Il segretario è convinto che il centrosinistra può giocarsela con la coalizione di centrodestra e il Pd non è poi così lontano dai Cinquestelle. Poi lancia l'allarme su quello che definisce 'il vento ...

Gentiloni inaugura galleria metro 'Investire nel Mezzogiorno' : C'e'una luce in fondo al tunnel, simbolo della condizione nella quale il nostro Paese si era cacciato e da cui si sta tirando fuori e che vede finalmente i numeri della nostra economia migliorare e ...