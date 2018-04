Genoa Crotone Streaming video e diretta tv | probabili formazioni | quote | orario e

Serie A Crotone - Zenga : «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Probabili Formazioni Genoa-Crotone - Serie A 14-04-2018 : Serie A, Genoa-Crotone: analisi, pronostico e Probabili Formazioni della trentaduesima giornata di campionato. Gli uomini di Ballardini sono imbattuti da tre incontri; quelli di Zenga pensano alla salvezza. Genoa e Crotone si sfideranno al ”Ferraris” nella trentaduesima giornata di Serie A. La formazione guidata in panchina da Davide Ballardini, dodicesima a quota 35, ha pareggiato nell’ultimo turno contro la Sampdoria ...

Serie A Genoa - Biraschi out per il Crotone. Rientra Veloso : GENOVA - Torna in campo il Genoa nella settimana che conduce all'anticipo con il Crotone di sabato alle 18. La squadra si è radunata al Centro Signorini. I giocatori che non sono scesi in campo contro ...

Crotone - Ricci : 'Meglio qui che al Genoa' : ... durata appena sei mesi e costellata più da ombre che da luci: 'Venivo da una metà stagione un po' in ombra - raccontato l'esterno offensivo al Corriere dello Sport - ho avuto qualche problema e poi ...