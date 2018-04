Genoa-Crotone | 1-0

Genoa - Crotone 0-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Zenga Reti: Ammonizioni: Medeiros Recupero: cronaca minuto per minuto 1 tempo 13 conclusione di Medeiros sul primo palo deviata da Sampirisi di testa 12 attenzione! consultato il VAR ...

Chievo-Torino e Genoa-Crotone - le formazioni ufficiali : Chievo-Torino e Genoa-Crotone, le formazioni ufficiali – Dopo il successo del Cagliari contro l’Udinese continua il programma della 32^ giornata del campionato di Serie A, altri interessanti match. Il Chievo si gioca la salvezza, così come il Crotone nella trasferta contro il Genoa. Chievo-Torino Chievo: Sorrentino, Jaroszynski, Cacciatore, Tomovic, Rigoni, Radovanovic, Stepinski, Bani, Castro, Bastien, Inglese Torino: Sirigu, ...

Diretta TV e STREAMING di Cagliari - Udinese - Chievo - Torino - Genoa e Crotone - Cagliari - : Sabato 14 Aprile 2018, Il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, presenta in conferenza stampa la sfida con il Bologna: "Bianchetti, Verde e Buchel? Non ci sono, c'è poco da fare. Guardiamo quelli che ...

Genoa-Crotone alle 18 La Diretta Zenga a caccia di punti salvezza : Il Genoa per mettere la parola fine allo spavento coinciso con la situazione di classifica al momento dell'arrivo del tecnico Ballardini, subentrato a Juric; il Crotone per cercare punti utili alla ...

Serie A 32^ giornata : probabili formazioni. Cagliari-Udinese - sfida salvezza. In campo anche Genoa-Crotone : Serie A 32^ giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 32^ giornata di Serie A. Si partirà con Cagliari-Udinese. sfida salvezza alla Sardegna Arena. Sardi a caccia di tre punti fondamentali. In campo anche Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Chiuderà la giornata la sfida tra Atalanta-Inter. probabili formazioni Cagliari-Udinese, sabato 14 aprile ore 15:00 Cagliari (3-5-2): […] L'articolo Serie A 32^ giornata: probabili ...

Serie A Crotone - Zenga : «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Probabili Formazioni Genoa-Crotone - Serie A 14-04-2018 : Serie A, Genoa-Crotone: analisi, pronostico e Probabili Formazioni della trentaduesima giornata di campionato. Gli uomini di Ballardini sono imbattuti da tre incontri; quelli di Zenga pensano alla salvezza. Genoa e Crotone si sfideranno al ”Ferraris” nella trentaduesima giornata di Serie A. La formazione guidata in panchina da Davide Ballardini, dodicesima a quota 35, ha pareggiato nell’ultimo turno contro la Sampdoria ...

Serie A Genoa - Biraschi out per il Crotone. Rientra Veloso : GENOVA - Torna in campo il Genoa nella settimana che conduce all'anticipo con il Crotone di sabato alle 18. La squadra si è radunata al Centro Signorini. I giocatori che non sono scesi in campo contro ...

Crotone - Ricci : 'Meglio qui che al Genoa' : ... durata appena sei mesi e costellata più da ombre che da luci: 'Venivo da una metà stagione un po' in ombra - raccontato l'esterno offensivo al Corriere dello Sport - ho avuto qualche problema e poi ...