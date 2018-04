Genoa - Crotone 1-0 | decisivo Bessa nel primo tempo

Il Genoa supera il Crotone 1-0 : Anche se manca ancora l'ok della matematica, il Genoa puo' considerarsi praticamente salvo. Tutto merito dell'1-0 con cui batte, soffrendo il giusto, al 'Ferraris' un Crotone che resta invece a ...

Chievo-Torino e Genoa-Crotone - le pagelle di CalcioWeb : 1/21 LaPresse ...

DIRETTA/ Genoa-Crotone (risultato finale 1-0) streaming video e tv : Bessa regala la salvezza al grifone : DIRETTA Genoa Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo a Marassi, 32^ giornata di Serie A (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:56:00 GMT)

Chievo-Torino e Genoa-Crotone - le pagelle di CalcioWeb : Chievo-Torino e Genoa-Crotone, le pagelle di CalcioWeb – Si sono giocati altri due match validi per la 32^ giornata del campionato di Serie A, Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Importante punto per la salvezza della squadra di Maran, la situazione però non può essere considerata tranquilla in vista del proseguo del campionato, prestazione deludente per i granata, Mazzarri ferma la striscia di vittorie consecutive. Al sicuro il Genoa di ...

Genoa - successo contro il Crotone che vale la salvezza : Chievo e Torino si dividono la posta [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

DIRETTA/ Genoa-Crotone (risultato live 1-0) streaming video e tv : reazione dei calabresi : DIRETTA Genoa Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo a Marassi, 32^ giornata di Serie A (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Genoa - Crotone 1-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Zenga Reti: al 28 pt Bessa Ammonizioni: Medeiros Recupero: cronaca minuto per minuto 1 tempo 34 cross di Lazovic in area ma palla troppo forte per i compagni, blocca Cordaz 31 prova a ...

Genoa-Crotone : 1-0 | : La formazione rossoblù: Ballardini punta sul solito 3-5-2, recupera gli acciaccati Perin, Spolli e Bertolacci, sceglie Bessa al posto dello squalificato Rigoni e si rigioca la carta Medeiros

Genoa - Crotone 0-0 : cronaca diretta - risultato in tempo reale : Allenatore: Zenga Reti: Ammonizioni: Medeiros Recupero: cronaca minuto per minuto 1 tempo 13 conclusione di Medeiros sul primo palo deviata da Sampirisi di testa 12 attenzione! consultato il VAR ...

Diretta/ Genoa-Crotone (risultato live 0-0) streaming video e tv : si gioca! : Diretta Genoa Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell’anticipo a Marassi, 32^ giornata di Serie A (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:41:00 GMT)

Chievo-Torino e Genoa-Crotone - le formazioni ufficiali : Chievo-Torino e Genoa-Crotone, le formazioni ufficiali – Dopo il successo del Cagliari contro l’Udinese continua il programma della 32^ giornata del campionato di Serie A, altri interessanti match. Il Chievo si gioca la salvezza, così come il Crotone nella trasferta contro il Genoa. Chievo-Torino Chievo: Sorrentino, Jaroszynski, Cacciatore, Tomovic, Rigoni, Radovanovic, Stepinski, Bani, Castro, Bastien, Inglese Torino: Sirigu, ...

Diretta TV e STREAMING di Cagliari - Udinese - Chievo - Torino - Genoa e Crotone - Cagliari - : Sabato 14 Aprile 2018, Il tecnico del Verona, Fabio Pecchia, presenta in conferenza stampa la sfida con il Bologna: "Bianchetti, Verde e Buchel? Non ci sono, c'è poco da fare. Guardiamo quelli che ...

Genoa-Crotone alle 18 La Diretta Zenga a caccia di punti salvezza : Il Genoa per mettere la parola fine allo spavento coinciso con la situazione di classifica al momento dell'arrivo del tecnico Ballardini, subentrato a Juric; il Crotone per cercare punti utili alla ...

Serie A 32^ giornata : probabili formazioni. Cagliari-Udinese - sfida salvezza. In campo anche Genoa-Crotone : Serie A 32^ giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio della 32^ giornata di Serie A. Si partirà con Cagliari-Udinese. sfida salvezza alla Sardegna Arena. Sardi a caccia di tre punti fondamentali. In campo anche Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Chiuderà la giornata la sfida tra Atalanta-Inter. probabili formazioni Cagliari-Udinese, sabato 14 aprile ore 15:00 Cagliari (3-5-2): […] L'articolo Serie A 32^ giornata: probabili ...