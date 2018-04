Gaza | 4 palestinesi uccisi da colpi Israele

Gaza - fonti palestinesi : 4 uccisi da colpi Israele : Lo hanno riferito le agenzie palestinesi, Maan e Wafa, non si hanno conferme al momento da parte dell'esercito israeliano

Gaza : fonti mediche - oltre 700 i palestinesi feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

STRISCIA DI Gaza - NUOVO VENERDÌ DI SANGUE AL CONFINE CON ISRAELE/ Ultime notizie - oltre 700 palestinesi feriti : STRISCIA di GAZA, nuovi scontri tra ISRAELE e palestinesi nel terzo VENERDÌ consecutivo di manifestazioni nel SANGUE: Ultime notizie, 520 nuovi feriti e allarme in Occidente(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Striscia di Gaza - scontri Israele-palestinesi/ Ultime notizie - terzo venerdì di follia : 520 feriti al confine : Striscia di Gaza, nuovi scontri tra Israele e palestinesi nel terzo venerdì consecutivo di manifestazioni nel sangue: Ultime notizie, 520 nuovi feriti e allarme in Occidente(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 17:33:00 GMT)

Nuovi scontri a Gaza - già trenta feriti - palestinesi lanciano bombe incendiarie : Migliaia di manifestanti si trovano lungo il confine di Gaza con Israele. I palestinesi, feriti o intossicati da gas lacrimogeno negli scontri in corso con l'esercito israeliano lungo la barriera...

Terzo venerdì di collera a Gaza : 30 feriti negli scontri tra palestinesi e israeliani : Ordigni esplosivi e bombe incendiarie sono state lanciate dai manifestanti palestinesi durante gli scontri in corso con l'esercito lungo la barriera difensiva tra Gaza e lo Stato ebraico. Lo dice il portavoce militare che parla di "migliaia di manifestanti lungo la barriera". Secondo fonti del ministero della sanità della Striscia i feriti sarebbero almeno 30, di cui uno in gravi condizioni.A Gaza è il Terzo venerdì di ...

Gaza - nuovi scontri al confine con Israele. Nove palestinesi uccisi - anche un bimbo : Continua a salire il bilancio dei palestinesi morti a Gaza . Negli scontri ripresi da ieri sono Nove i dimostranti che hanno perso la vita. Tra loro anche Yasir Murtaja , il fotoreporter rimasto ...

Gaza - scontri violentissimi al confine - nove palestinesi uccisi e oltre mille feriti : Un altro venerdì di sangue al confine tra Gaza e Israele: almeno nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nei violenti scontri con i manifestanti, che hanno causato...

Israele continua ad uccidere i palestinesi a Gaza nel più totale disinteresse della comunità internazionale : L'Onu, sul proprio sito, ha ricordato al mondo che ventiquattro anni fa, il 7 aprile, in Ruanda gli Hutu iniziarono il massacro dei Tutsi e degli Hutu moderati, chiedendosi se sia possibile oggi prevenire il ripetersi di simili atrocità. La ...

Gaza : amb. Anp a Onu - 9 palestinesi uccisi in scontri : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gaza - scontri violentissimi al confine - nove palestinesi uccisi e oltre mille feriti : Un altro venerdì di sangue al confine tra Gaza e Israele: almeno nove palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nei violenti scontri con i manifestanti, che hanno causato...

Perché i palestinesi protestano soltanto a Gaza? : A peggiorare un'emergenza economica che è in origine tutta politica, ci sono le rivalità interne palestinesi. L'Autorità di Abu Mazen, che non controlla più la Striscia dal 2007, continua però ad ...

Gaza : "5 i palestinesi uccisi - oltre 1000 feriti" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Gaza - nuovi scontri al confine con Israele : uccisi 7 palestinesi - oltre 1.000 i feriti : Altri 2 palestinesi sono stati uccisi nei violenti scontri in corso tra esercito israeliano e dimostranti palestinesi, portando così il bilancio a 7 morti. Lo riferisce l'agenzia Maan che conferma ad ...