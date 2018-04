Garcia | “Roma nel cuore e spero che vada in finale”

calcioweb.eu

: Rudi #Garcia: «Sono un tifoso giallorosso, cancelliamo la finale dell'84! #Roma mi è rimasta nel cuore» ???? - CorSport : Rudi #Garcia: «Sono un tifoso giallorosso, cancelliamo la finale dell'84! #Roma mi è rimasta nel cuore» ???? - EnricoStuerdo : @FabRavezzani @David_J1897 @dorinileonardo Senza voler dire che per me Buffon ha fatto bene (io sono d'accordo con… - jackfollasb : Garcia: «Sono un tifoso della Roma, cancelliamo la finale dell'84!» -

(Di sabato 14 aprile 2018) “Sono stanco, ma molto felice per questa settimana: abbiamo vissuto grandi cose sia con la Roma sia con il Marsiglia. Siamo in semifinale come la Roma, speriamo tutti di andare in finale”. Lo dice l’ex tecnico giallorosso Rudi, oggi alla guida del Marsiglia, commentando ai microfoni di Centro Suono Sport i successi ottenuti dalla Roma e dai transalpini in Europa. “Il merito di Di Francesco è sotto gli occhi di tutti, sta facendo benissimo -diceelogiando l’allenatore giallorosso-. La Roma gioca un grande calcio, abbiamo vissuto momenti straordinari. Ho allenato alcuni di questi ragazzi, sono contentissimo per la tifoseria romanista, è stata per loro una serata fantastica”. “Ho la Roma nel-sottolinea-, rimarrà per tutta la vita, adesso la seguo da lontano ma ho mandato messaggi di congratulazioni ai ragazzi, resto un tifoso ...