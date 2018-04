Gabriel Garko | ballerino per una notte Addio Adua del Vesco | c' è un nuovo amore?

Ballando con le stelle 2018/ Diretta e ospiti : Gabriel Garko ballerino per una notte (14 Aprile) : Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 14 aprile: quali coppia sarà eliminato? Gabriel Garko è il ballerino per una notte. Nuove polemiche in arrivo per Ciacci?(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 08:14:00 GMT)

Gabriel Garko e il "mistero" Adua Del Vesco : «Si sono lasciati - lui ha un nuovo amore segreto» : ROMA ? Leggo.it torna a parlare di Gabriel Garko. L?attore infatti sembra aver detto addio alla sua fidanzata Auda Del Vesco, conosciuta sul set, con cui faceva coppia ormai da tempo...

BOOM! Gabriel Garko scende in pista a Ballando con le Stelle : Gabriel Garko Milly non molla. Dopo aver segnato la prima vittoria stagionale su Amici di Maria De Filippi, al debutto lo scorso sabato con la nuova formula del serale, la generalessa di Rai1 ha in serbo per la sesta puntata di Ballando con le Stelle 2018 un nuovo ospite in grado di catalizzare l’attenzione. Pronto a scendere in pista come “ballerino per una notte” sarà Gabriel Garko. Volto di punta della fiction Mediaset, ...

Gabriel Garko - dopo Adua ha una nuova fidanzata? : Gabrial Garko non è più single. dopo Adua Del Vesco il sex symbol italiano sembra aver trovato una nuova fidanzata. L'indiscrezione è stata pubblicata dal settimanale Oggi: l'attore avrebbe un altro amore. Il settimanale non svela niente però sull'identità della compagna di Garko, affermando la grande riservatezza di Gabriel sulla sua vita privata.Tra l'attore torinese e la bella siciliana la relazione è finita nell'autunno del 2017, a ...