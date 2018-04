Fuorisalone 2018 | 10 eventi da non perdere

Ammu porta il cannolo - il re dei dolci siciliani - al Fuorisalone 2018 : Il Fuorisalone 2018 sa anche di Sicilia. I visitatori del Fuorisalone potranno infatti gustare i Cannoli Espressi siciliani di Ammu all’interno di INHABITS in Piazza Castello (lato Via Quintino Sella). La piccola, ma dolcissima, postazione di Ammu preparerà live i cannoli siciliani espressi, caratterizzati da una friabile cialda riempita sul momento di vera ricotta siciliana e guarniti con granella di pistacchio di Bronte, scorzette ...

Fuorisalone 2018 : gli eventi food da non perdere : Dal 17 al 22 aprile è tempo di Milano Design Week 2018, la settimana che anima la città sia con il Salone del Mobile, sia con le numerosissime iniziative del Fuorisalone. E dato che design non è solo poltrone, sedie e mobili, così come cibo non è solo sinonimo di mangiare, in questi giorni sono tantissimi gli eventi che sposano il tema della bellezza e dell’arte a quello del food. I binomi sono tra i più creativi e coinvolgono tutti i ...

Fuorisalone 2018 - tutto il design a misura di bambini (e genitori) : Mamme, papà, bambini: come ormai da tradizione, il Fuorisalone 2018 pensa anche a voi. Tantissime le iniziative che anche quest’anno mostreranno il lato family friendly dell’arredare contemporaneo, tra eventi dedicati, installazioni da ammirare e tantissimi servizi pensati per facilitare i genitori a spasso con bimbi al seguito. In ognuno dei distretti cult della città, infatti, non mancheranno appuntamenti per vivere la design Week in ...

Fuorisalone Milano 2018 : Jaguar e Land Rover presentano i loro progetti : Cornici LED, esplicito richiamo al mondo dell'elettrico, e linee minimaliste si snoderanno attorno all'innovativo modello del Brand del Giaguaro, creando giochi di luce e un incrocio di piani ...

Fuorisalone 2018 - a Milano debutta il Bovisa Design District : Milano, 7 apr. , askanews, Con la Milan Design Week 2018 prende vita il Bovisa Design District, il distretto milanese dedicato all'innovazione, alla tecnologia e alla creatività. In occasione del ...

Panasonic : festeggia 100 anni con installazione a Fuorisalone 2018 : Milano, 28 mar. (AdnKronos) – Panasonic festeggia i 100 anni dalla sua fondazione con una scenografica installazione al Fuorisalone 2018 di Milano. Lo rende noto la società, spiegando che “forte della capacità di adattarsi in questo secolo di transizione”, Panasonic “volge lo sguardo ad un futuro di nuove evoluzioni”. L’installazione al Fuorisalone 2018 “celebra questo nuovo percorso con il concept ...

Fuorisalone 2018 : Modulnova festeggia 30 anni di attività : Quella di Modulnova è una "bella storia italiana" che racconta un'impresa di successo capace di espandersi nel mondo grazie a una visione creativa globale che parte dalla ricerca su materiali e ...