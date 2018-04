Fuga da Hollywood

vanityfair

(Di sabato 14 aprile 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 14 di Vanity Fair. Se volete scampanellare a casa Hemsworth adesso l’indirizzo è questo: Byron Bay, Nuovo Galles del Sud, Australia. Nato a Melbourne 34 anni fa, dopo aver trascorso una decade a Los Angeles, Chris ha convinto la moglie spagnola Elsa Pataky, 41, a fare i bagagli. Ad attenderli una villa vista oceano, fornita di piscina, sala yoga, e spiaggia privata, acquistata nel 2014 per 7 milioni di dollari. LEGGI ANCHEElsa Pataky e Chris Hemsworth, una domenica australiana (con amici vip) Per il dio Thor (di nuovo in sala dal 25 aprile con Avengers: Infinity War), la vita in California è «travolgente ma soffocante»: qui invece ama la tavola da surf sottobraccio, un’infanzia «più rilassata» per i tre figli (India, 5, e i gemelli Tristan e Sasha, 3), il calore del vicinato, l’assenza dei paparazzi. Presto avrà un nuovo vicino: Matt Damon. ...