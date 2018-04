Francia vuole ' lavorare seriamente' con Mosca su soluzione Siria

Francia - così Macron vuole riformare le ferrovie di Stato : Vediamo in cosa consiste il piano messo a punto dal governo francese, un cocktail di misure senza precedenti che non piace ai sindacati

Claviere - dove il parroco non vuole dare assistenza ai migranti diretti in Francia : Molti volontari li assistono al confine, ma per trovare un rifugio hanno dovuto forzare la porta dello scantinato della chiesa chiusa dal parroco, richiamato dal vescovo di Torino -

In Francia sicuri : 'Alex Sandro vuole raggiungere Neymar al Psg' : TORINO - Dopo Dani Alves il Psg guarda ancora verso Torino per rinforzare le proprie fasce e far sentire coccolata la sua stella Neymar . Ma se l'esperto laterale destro ha fatto un po' tutto da solo, ...

Francia - il 52% dei militanti vuole cambiare nome del Front national : I militanti del Front national si sono pronunciati al 52% a favore di un cambio di nome del partito. Lo ha annunciato davanti al congresso dell'Fn Sebastien Chenu, portavoce. "Accogliamo questo ...

LIVE Francia-Inghilterra - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : il XV della Rosa vuole assolutamente la vittoria : CLICCA QUI PER IL LIVE STREAMING DI Francia-Inghilterra Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita Francia-Inghilterra, valida per la quarta giornata del Sei Nazioni di rugby, che andrà in scena questo pomeriggio alle 17.45 a Parigi. Gli inglesi vogliono assolutamente vincere nella casa dei Galletti: fondamentale portare a casa il successo, con bonus, per restare in corsa per la vittoria del trofeo, visto l’andamento della ...

Così Emmanuel Macron vuole 'riorganizzare' l'Islam in Francia : 'C'è un terribile paradosso da superare', ha dichiarato Bencheikh a Radio France Info , 'siamo in uno Stato laico e questo principio sacrosanto stabilisce che l'autorità politica non dovrebbe ...

Volley - Nations League 2018 – La Final Six si giocherà a Lille : atti conclusivi in Francia - l’Italia vuole esserci : La Final Six della neonata Nations League 2018 di Volley maschile si disputerà a Lille (Francia) dal 4 all’8 luglio. Questa la decisione della FIVB che ha assegnato ai transalpini l’organizzazione dell’atto conclusivo della nuova competizione che sostituirà la World League: 16 squadre partecipanti che si affronteranno tra di loro durante cinque weekend (quindici partite previste per ogni squadra, tutte giocheranno contro ...