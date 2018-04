Formula E | Sam Bird re di Roma tra i colpi di scena

Formula E Tutte le strade portano a Roma : Asfaltati i sampietrini dell'EUR : ... quando l'asfalto sarà rimosso, queste non avranno alcun impatto sui sampietrini che quindi, entro il 22 aprile, torneranno ripuliti e come prima' precisa Daniele Frongia, Assessore allo Sport, ...

Roma - colata di asfalto sui sampietrini per la Formula E : "Uno scempio" : Le foto hanno fatto il giro del web non appena i residenti si sono accorti dello "scempio": una colata di cemento sui sampietrini dell'Eur, per ricavare le aree di sosta riservate ai bolidi della Formula E...