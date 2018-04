Formula E | oltre la gara a elettroni Un ponte verso le Smart Cities di domani

ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 aprile 2018) Nel 1972 Italo Calvino scriveva che “d’una città non godi le sette o settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda”. E questo è quello che potrebbe succedere a quanti oggi, recandosi nella zona Eur di Roma, si chiederanno se un futuro di mobilità elettrica è davvero possibile. E, perché no, potrebbero godere di ciò che la città risponde. Intanto altre risposte sono arrivate dalloForum organizzato dalla FIA: alla conferenza hanno partecipato istituzioni cittadine e non, come il sindaco di Roma Virginia Raggi e l’assessore ai Trasporti Linda Meleo, ma anche il presidente della FIA Jean Todt, il presidente dell’ACI Angelo Sticchi Damiani e Alberto Piglia, capo della divisione e-Mobility di Enel X. Un forum, quello a margine della tappa romana del campionato mondiale delle monoposto elettriche, che è stato una fucina di interrogativi e proposte. In cui il ...