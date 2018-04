Formula E | a Roma per i prossimi 5 anni

Formula E - Sam Bird re di Roma tra i colpi di scena : Roma - Un'atmosfera grandiosa, per dirla come il pilota Luca Filippi, ha circondato il primo E-Prix di Roma, vinto da Sam Bird . Una giornata estiva ha accolto oltre 30 mila spettatori nel tracciato ...

Formula E - Bird re di Roma : Sam Bird vince la prima edizione dell'E-Prix di Roma , settima tappa del campionato del mondo della Formula E dedicato alle monoposto elettriche. Sul circuito cittadino allestito in zona Eur, circondato da una bella cornice di pubblico, il britannico della Virgin Racing si è imposto ...

Formula E : si terrà a Roma per i prossimi 5 anni : La Formula E si svolgerà a Roma nei prossimi 5 anni: lo ha reso noto Alejandro Agag Ceo Formula E e lo ha confermato il sindaco Virginia Raggi, che ha dichiarato: “Lavoreremo ad un protocollo di lunga durata. E’ sbocciato un amore“. “I dettagli dell’accordo ve li sveleremo via via, ma abbiamo questo annuncio bello da fare a tutta la città“. L'articolo Formula E: si terrà a Roma per i prossimi 5 anni sembra ...

Formula E - Sam Bird su DS Virgin domina il Gp di Roma : Sam Bird su DS Virgin si è portato casa il primo Gp di elettrico di Roma, seguito da Di Grassi su Audi e Lotterer su Techeetah. Una gara combattutissima, sul filo dell'energia rimasta nelle batterie, ...

Grande successo per la Formula E a Roma : 18.01 Sam Bird,su DS Virgin Racing, ha vinto il primo E-Prix di Roma di Formula E sul circuito cittadino dell'Eur: 33 i giri effettuati, tra l'entusiasmo degli oltre 30mila spettatori su tribune e prati.Tredicesimo l'italiano Luca Filippi, su Nio. Spettacolo e colpi di scena fin dalla pole conquistata da Felix Rosenqvist, che ha preceduto proprio Sam Bird.Bello il duello finale tra il vincitore e l' Audi di Di Grassi. Sul podio anche la ...

Formula E : premiati i vincitori del Gran Premio di Roma : Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani ha premiato il vincitore della prima edizione del Gran Premio di Formula E di Roma, Sam Bird della scuderia Virgin Racing. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha consegnato il Premio al rappresentante della squadra vincitrice. Al secondo posto si è piazzato Lucas di Grassi (Audi), al terzo André Lotterer (Techeetah). L'articolo Formula E: premiati i vincitori del Gran Premio di Roma sembra ...

Roma - Formula E : al via la gara dei bolidi elettrici all’Eur : Partite le venti monoposto elettriche in corsa al Gran Premio di Formula E, nel circuito dell’Eur a Roma: il pubblico ha salutato la partenza dei bolidi elettrici dalle tribune. E’ il primo evento sportivo di questo tipo nella Capitale: 2 km e 800 metri di pura adrenalina con lo scenario unico di Roma sullo sfondo. L'articolo Roma, Formula E: al via la gara dei bolidi elettrici all’Eur sembra essere il primo su Meteo Web.

Malagò : 'La Formula E? Roma ospita grandi eventi senza paura' : Siamo felici di partecipare a tutte le iniziative di sport importanti a Roma e ricordo che anche questa è una federazione dello sport italiano'. Così il presidente del Coni Giovanni Malagò a margine ...

Formula E - Gp Roma : diretta e dove vederlo in tv : Roma - Spettacolo all'insegna della sostenibilità ambientale. La Formula E, il campionato delle vetture elettriche, sbarca per la prima volta a Roma nel quartiere Eur. Obiettivo sensibilizzare anche i ...

Formula E Roma - Felipe Massa : Forse ci correrò anche io : Roma. L' E-Prix di Roma ha richiamato grandi nomi del motorsport. anche a due ruote, come il pluricampione del mondo Max Biaggi , che alla vigilia dell'E-Prix ha provato una monoposto commentando: 'Mi è sembrato di essere al luna park'. Un tracciato che ha convinto tutti, a partire da Emanuele Pirro . L'ex ...