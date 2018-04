Follonica Raffaele Papa dice di “non ricordare”

Follonica . Raffaele Papa titolare di pompe funebri si è trasformato in un killer : Raffaele Papa da lavoratore con moglie e bimba, è diventato in un attimo un killer . Follonica si risveglia incredula. Una lite di

Follonica. Il casertano Raffaele Papa era da tempo in lite con i De Simone : Raffaele Papa, 29 anni di Marcianise (Caserta) è stato arrestato alle porte di Grosseto. L’esercente campano ha sparato a tre persone in via