Fibra TIM a partire da 16 - 90€ - ultimi giorni! : Ancora per poche ore è possibile sfruttare uno sconto promozionale su tutte le offerte TIM Connect per la linea telefonica …

AgCom accetta impegni TIM e Fastweb e chiude istruttoria sulla Fibra : L' Autorità garante della Concorrenza e del Mercato , nella riunione del 28 marzo 2018, ha deciso di accettare, rendendoli vincolanti, gli impegni presentati dalle società TIM e Fastweb. Si chiude ...

Sconto di 60 € su TIM Connect Fibra Black e Gold : TIM Connect è la nuova offerta di TIM che comprende la Fibra ottica, le chiamate da telefono fisso, TIMvision, il …

Offerte TIM Connect : Tutte le promo Fibra di TIM : Ecco Tutte le Offerte di TIM che lancia Connect per la connettività Fibra da soli 26,90 euro al mese. TIM Connect, Connect Gold e Connect Black TIM Connect sono i nuovi piani tariffari per la Fibra Ottica di Aprile 2018 TIM lancia il suo nuovo listino per la connettività Fibra ottica denominato Connect e con 3 […]

Offerte TIM Fibra e ADSL del momento : TIM, ex Telecom Italia, è l’operatore più anziano disponibile sul mercato ADSL e Fibra ottica. Nato dagli albori della telefonia, ha una delle migliori coperture. Quindi, se si vuole cambiare operatore oppure si vuole attivare una nuova utenza, le Offerte TIM per la connessione ADSL e Fibra ottica meritano un’occhiata. Ovviamente prima di scegliere una offerta Tim è bene controllare quale sia la copertura della vostra zona, se siete ...

Nuove offerte TIM Fibra e ADSL : il modem è gratuito ma si paga il tecnico - : In tutti i casi viene offerta connettività in fibra fino a 1 Gbps in downstream e fino a 100 Mbps in upstream , ove tecnicamente disponibile, oltre al servizio di streaming on demand TIMVISION . ...

Nuove TIM Connect Gold e Black : Fibra con 60€ di sconto in bolletta : Nuova promozione da TIM per tutti i clienti interessati ad un nuovo abbonamento per la linea fissa di casa. Sino …

Fibra WindHome e 3Fiber + modem gratis a 22 - 90€ : ultimo giorno : Ancora per oggi è possibile abbonarsi a una delle offerte per l’ADSL o la Fibra ottica di Wind Infostrada e …

Pubblicità ingannevole sulla Fibra ottica - maxi multa da 4 - 8 milioni per Tim : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato la Tim per Pubblicità ingannevole e omissiva sulle connessioni in fibra ottica perché ha omesso di informare adeguatamente i consumatori circa le reali caratteristiche del servizio offerto e le connesse limitazioni.Continua a leggere

Tim - multa Antitrust da 4 - 8 milioni per pubblicità ingannevole sulla Fibra : MILANO - Mentre impazza la battaglia societaria con il fondo Elliott che si porta sopra il 5% del capitale e dichiara guerra alla gestione di Vivendi, Telecom incassa una sanzione da parte dell'...

