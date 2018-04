Festival di Perugia | il caso David Rossi Vecchi | “Perché la verità che ci hanno

Travaglio al Festival di Perugia : “Berlusconi? Ecco perché continuerà a comandare finché avrà vita” : B come Basta? “Salvo conficcare un paletto di frassino come ai vampiri, finché Berlusconi avrà un alito di vita continuerà a comandare”, spiega il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio a margine dell’incontro “B come Basta” per la presentazione del suo libro al Festival del Giornalismo di Perugia in un Teatro Morlacchi pieno. “I poteri occulti non sono una leggenda: lui dimostra fisicamente e quotidianamente cosa sono”, dice ...

Le nuove tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia : Non c'è contenuto che, per arrivare a un pubblico vasto, possa ignorare il mondo della tecnologia. E non c'è tecnologia che funzioni senza un contenuto di qualità. Una delle caratteristiche principali ...

Le nuove tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia : Non c’è contenuto che, per arrivare a un pubblico vasto, possa ignorare il mondo della tecnologia. E non c’è tecnologia che funzioni senza un contenuto di qualità. Una delle caratteristiche principali dell’International Journalism Festival di Perugia è quella di dare voce alle migliori pratiche e ai progetti che hanno, o avranno, un impatto sul futuro delle news. Nel panel organizzato da D-Share, ...

Festival di Perugia - dai movimenti di protesta al M5s. Feltri : “5 Stelle? Giudicati in base alla capacità di rompere con il passato” : Si è aperta mercoledì 11 aprile, per chiudere domenica 15, la diciottesima edizione del Festival del giornalismo di Perugia, che ogni anno raccoglie nella capoluogo umbro oltre a esponenti del giornalismo internazionale, anche studiosi, scrittori, storici, professori universitari, esperti di comunicazione e politici. Tra gli incontri anche uno dedicato all’analisi dell’evoluzione e dello sviluppo dei movimenti di protesta ...

Festival Giornalismo Perugia - Fondazione Barilla : “Ruolo dei media centrale per vincere la sfida globale di nutrire il pianeta” : E’ il cibo l’elemento che accomuna – e può permettere di raggiungere – i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030. E nei 12 anni che ci separano dal 2030 saremo chiamati a ripensare il modo in cui produciamo, consumiamo, distribuiamo e – purtroppo – sprechiamo il cibo, per centrare gli SDGs e rispettare gli Accordi di Parigi sui Cambiamenti Climatici. Se vogliamo “combattere i cambiamenti climatici” non ...

L'incubo della sorveglianza di massa - raccontata al Festival di Perugia : Telecamere che tengono traccia di chi passa per i luoghi pubblici, accesso agli atti amministrativi e politiche di conservazione dei dati degli utenti che oltrepassano ogni ragionevole limite temporale. Gli ingredienti dell’incubo della sorveglianza di massa sono stati protagonisti durante il panel “Privacy nightmare Italia: storie di sorveglianza”, presentato nel primo giorno della dodicesima edizione del Festival del ...

FS Italiane racconta al Festival di Perugia la mobilità collettiva integrata nell'era digitale : Il viaggio, la mobilità integrata globale e la media literacy nell'era digitale, un nuovo modo per dialogare con i giovani . Temi centrali la digitalizzazione, l'esperienza di viaggio e i ...

Perugia - al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 : Perugia, al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 Con oltre 700 speaker, provenienti da 44 Paesi diversi, il capoluogo umbro dall'11 al 15 aprile torna ad ospitare workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari su temi di attualità e non solo, sui quali è necessario "confrontarsi e ...

L'informazione e la sfida del populismo - via al Festival di giornalismo di Perugia : Cinque giorni di incontri gratuiti e aperti a tutti, con dirette streaming e video on demand, tra dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli e documentari che vedranno la partecipazione di ...

L'informazione e la sfida del populismo - via al Festival di giornalismo di Perugia : Torna a Perugia, dall'11 al 15 aprile, il Festival internazionale del giornalismo, alla sua dodicesima edizione. Cinque giorni di incontri gratuiti e aperti a tutti, con dirette streaming e video on demand, tra dialoghi, confronti, workshop, interviste, spettacoli e documentari che vedranno la partecipazione di 600 speaker da 50 Paesi. A sponsorizzare l’evento saranno Google e Facebook, Eni e Amazon, mentre il ...

Festival Internazionale del Giornalismo 2018 - Perugia - dall'11 al 15 Aprile : L' ingresso è libero e sarà disponibile anche il live streaming . Inoltre tutti i contenuti saranno disponibili on-demand sulla piattaforma media.journalismFestival.com e su YouTube . Informazioni ...

Perugia - al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 - : Con oltre 700 speaker, provenienti da 44 Paesi diversi, il capoluogo umbro dall'11 al 15 aprile torna ad ospitare workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari su temi di attualità e non solo, sui quali è necessario "confrontarsi e riflettere"

Perugia - al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 : Perugia, al via il Festival internazionale del Giornalismo 2018 Con oltre 700 speaker, provenienti da 44 Paesi diversi, il capoluogo umbro dall'11 al 15 aprile torna ad ospitare workshop, interviste, spettacoli, musica e documentari su temi di attualità e non solo, sui quali è necessario "confrontarsi e ...

Perugia - dall’11 al 15 aprile il Festival Internazionale del giornalismo : 700 speaker e più di 300 eventi in cinque giorni : Più di 300 eventi in 14 location diverse nel centro storico di Perugia, oltre 700 speaker da 44 paesi diversi e, come sempre, tutto rigorosamente a ingresso libero e in live streaming. Manca poco al via della dodicesima edizione del Festival Internazionale del giornalismo: dall’11 al 15 aprile Perugia è pronta a ospitare cinque giorni di dialoghi, workshop, interviste, musica e documentari per capire e analizzare un mondo in continuo ...