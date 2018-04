Festival del giornalismo | il fascismo è tornato? “Fenomeno globale | in India il Mein

National Geographic - Festival delle Scienze : da lunedì a domenica - Giornata Mondiale della Terra - oltre 300 incontri per tutti alla scoperta delle “cause delle cose” : Con oltre 340 eventi – di cui più di 40 incontri con scienziati di livello internazionale, filosofi, ricercatori, innovatori, artisti e oltre 200 attività educational per bambini e ragazzi – la XIII edizione del National Geographic Festival delle Scienze è pronta a guidare il pubblico alla scoperta delle Cause delle cose, l’intricata rete di relazioni causa-effetto con cui ogni giorno abbiamo a che fare. Da lunedì 16 aprile l’Auditorium Parco ...

Foligno - patrocinio ministero al Festival Cibi e Vini del Mondo : Foligno Il Festival Internazionale Cibi del Mondo e Vini del Mondo, ha ufficialmente ottenuto l'autorevole patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. La notifica è giunta nei ...

I paesaggi del sisma delle Marche al Festival di Cannes con il corto 'Così in terra' : ... sottolinea Caterina d'Amico, preside Scuola nazionale di cinema, 'si è voluto raccontare la ferita più recente subita dal territorio e, per distanziarsi dal linguaggio della cronaca televisiva, si è ...

Le nuove tecnologie del giornalismo raccontate al Festival di Perugia : Non c’è contenuto che, per arrivare a un pubblico vasto, possa ignorare il mondo della tecnologia. E non c’è tecnologia che funzioni senza un contenuto di qualità. Una delle caratteristiche principali dell’International Journalism Festival di Perugia è quella di dare voce alle migliori pratiche e ai progetti che hanno, o avranno, un impatto sul futuro delle news. Nel panel organizzato da D-Share, ...

A Gaeta il Festival dell'università Luiss per giovani millennials : Gaeta, , askanews, - L'università e la formazione come risposta all'entusiasmo dei giovani che domani saranno classe dirigente "o anche solo cittadini": è questo il festival dei giovani di Gaeta ...

Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 : dal 22 maggio al 7 giugno 2018 centinaia di eventi in tutta Italia : Dopo il successo della scorsa edizione, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si svolgerà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 con centinaia di eventi in tutta Italia per diffondere la cultura della sostenibilità e mobilitare la società Italiana per realizzare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite nel nostro Paese. L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che riunisce oltre 180 organizzazioni del mondo economico e sociale, ...

FruttAmaMi - il primo Festival della nutrizione naturale e cruelty free : @stockadobe Oggi si fa presto a dire salute, benessere, alimentazione corretta… Nell’ambito della buona tavola, si stanno diffondendo sempre più stili di vita e nutrizionali – come la dieta vegana, la vegan-crudista, la fruttaliana e l’igienista naturale – che possono generare confusione e cattiva informazione. Ecco che allora la parola d’ordine dev’essere consapevolezza, la quale deriva dal sapere, dalla ...

Chiarissima - il Festival del Ben-Essere e della Vitalità : Chiarissima si svolge a Chiari, in provincia di Brescia, ed è un Festival con un nome che spunto sì dalla località questo aggettivo calza perfettamente anche per la sua mission. E’ “Chiarissima”, infatti, la tematica che si desidera affrontare in questi tre giorni di maggio in cui a Villa Mazzotti si svolge la IX edizione di questa rassegna dedicata al mondo olistico e delle discipline bio-naturali, al consumo critico, all’alimentazione sana e, ...

Il Festival musicale 'Correnti del Nera' fa tappa a Vallo di Nera : Entrambi gli spettacoli sono a ingresso libero. Un'ottima occasione per ritornare in Valnerina nei paesi antichi, nelle antiche abbazie e chiese, nei piccoli teatri e negli spazi aperti per conoscere ...

Marocco - il Festival internazionale delle arti e delle culture ad Agadir - : Secondo una nota diffusa dagli organizzatori, ricevuta oggi dalla MAP, il Festival ha in programma diversi spettacoli di folklore e artistici di troupe e gruppi provenienti da Spagna, Italia, ...

Il borgo di Salci al Festival Internazionale del Giornalismo : ... Antonio Socci, verrà proposto alla Sala della Vaccara, Palazzo dei Priori, a Perugia, domenica 15 aprile alle ore 17.00, e potrà essere seguito anche in diretta streaming sul sito ufficiale del ...