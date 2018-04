Fca | Marchionne | ' Un altro anno di risultati straordinari In futuro possibile ritorno al

Marchionne ha deciso quando lascerà il suo ruolo in Fca : L'annuncio del successore di Sergio Marchionne alla guida di Fca avverrà solo nel 2019, dopo che l'attuale numero uno avrà completato il lavoro per l'esercizio 2018 su cui è concentrato. Questa la ...

"Un futuro roseo - non ci saranno altri scorpori". Sergio Marchionne prepara la sua successione a Fca : L'annuncio del suo successore ci sarà solo nel 2019 e a un anno dall'addio Sergio Marchionne non è preoccupato per il futuro di Fca: "Sarà difficile ma troveremo la persona adatta, capace, dedicata per fare da ceo. Fidatevi". Marchionne parla ad Amsterdam, dove si tiene l'assemblea degli azionisti e, forte dei risultati conseguiti dal gruppo nel 2017, esprime ottimismo e fiducia: "Il futuro si presenta bene, è roseo". ...

Gruppo Fca - Marchionne anticipa il ritorno al dividendo : Gli azionisti del Gruppo FCA potrebbero finalmente ricevere soddisfazioni più corpose dal loro investimento. L'amministratore delegato Sergio Marchionne ha infatti anticipato la possibilità di un distribuire dividendi per la prima volta da quando la società è stata costituita cinque anni fa dalla fusione tra la Fiat e la Chrysler, ma solo se sarà raggiunto l'obiettivo prioritario dell'azzeramento del debito. Per i soci dellex Fiat si tratterebbe ...

Fca - un altro anno di risultati straordinari. Marchionne conferma i target 2018 : Torino - Circa 125 miliardi di ricavi netti , oltre 8,7 miliardi di ebit adjusted, 5 miliardi di utile netto, indebitamento netto industriale azzerato e una liquidità di circa 4 miliardi. 'Fca ha ...

Fca - Marchionne : 2017 anno record. Confermati i target 2018 : Teleborsa, - Fiat Chrysler Automobiles , FCA , ha chiuso un buon 2017 e si attende risultati positivi anche per il 2018. "Abbiamo raggiunto o superato tutti gli obiettivi finanziari chiave in ciascuno ...

Fca - i numeri di Jeep cosigliano Manley per il dopo Marchionne : AMSTERDAM - Dal 2009 al 2017 Jeep ha moltiplicato per quattro le sue vendite nel mondo. Dai 338 mila pezzi dell'anno in cui Fiat acquisì i brand del gruppo Chrysler, Fca ha piazzato nel 2017 1,4 ...

John Elkann euforico per Fca - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per tracciare presente e futuro della casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

Fca - ok cda a spin-off e quotazione Magneti Marelli. Marchionne : 'Operazione cardine piano 2018-2022' : TORINO - Il Consiglio di amministrazione di Fca ha autorizzato il management dell'azienda a sviluppare un piano per separare le attività di Magneti Marelli. L'Operazione...

