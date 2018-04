False vittime e veri bari

ilgiornale

: #Militari russi non trovano nessun ricoverato per #armichimiche nell'#ospedale di #Douma - sputnik_italia : #Militari russi non trovano nessun ricoverato per #armichimiche nell'#ospedale di #Douma - uaarmilano : 'E in Cile i casi di abusi sessuali perpetrati dal carismatico Karadima e non solo, “insabbiati”, a detta delle vit… - TmsPapini : @HenryDvThoreau Mai dire mai per carità. Continuo a pensare che non sia questo il caso stavolta. É più logico pensa… -

(Di sabato 14 aprile 2018) Ancora un murale , non murales, plurale, , per commentare la politica attuale: una novità positiva in questi tempi calamitosi, un osservatorio del popolo che commenta i passaggi prevedibilmente difficili del dialogo tra sconfitti per il prossimo governo. Non si ...