Fair Play Finanziario | ecco gli appuntamenti all' Uefa di Inter e Milan

Milan-UEFA - appuntamento il 20 aprile per il Fair Play Finanziario : NEWS MILAN Si avvicina sempre di più il giorno dell'appuntamento tra il club rossonero e l' UEFA . Sarà venerdì 20 aprile, dunque tra una settimana, il vertice a Nyon. Lo rivela Premium Sport, aggiungendo che nel giorno seguente toccherà invece all'Inter. Il Milan avrà un colloquio importante con l'Organo di Controllo Finanziario per Club , CFCB, della federcalcio europea per ...

Libri : Fair Play - eloquio a calcio onesto : , costo 18 euro, , edito da Marsilio - che è stato presentato a Roma - offre al lettore anche in viaggio nella storia dello sport più popolare, attraverso episodi, aneddoti, personaggi, testimonianze ...

Un premio Fair Play intitolato a Astori : ANSA, - FIRENZE, 9 APR - Dalla prossima edizione della Hall of Fame del calcio italiano ci sarà il premio Fair Play intitolato a Davide Astori, il capitano della Fiorentina morto il 4 marzo scorso. Lo ...

Figc annuncia premio Fair Play intitolato ad Astori : Dalla prossima edizione della Hall of Fame del calcio italiano ci sarà il premio fair play intitolato a Davide Astori. Lo ha annunciato il vice commissario federale Alessandro Costacurta dal salone ...

Samp - a Giampaolo Premio Fair Play : ANSA, - GIULIANOVA , TERAMO, , 9 APR - L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo ha ricevuto il Premio Fair Play 2018 in occasione della presentazione del 6/o Memorial 'Emilio Della Penna' a ...

Fair Play sugli spalti di Italia-Francia : C'è emozione e molto Fair play sugli spalti del campo centrale Beppe Croce di Valletta Cambiaso a Genova, dove è in corso l'ultima giornata dei quarti di finale di Coppa Davis tra Italia e Francia. ...

Leonardo Semplici sceglie il Fair Play - : Ora sono 12 i penalties contrari agli emiliani in campionato, ma al termine della partita Leonardo Semplici, intervistato da Sky Sport, smorza le polemiche: 'Non voglio fare polemica, guardo avanti. ...

Inter - nuovo sponsor e plusvalenze per l'esame Fair Play Finanziario : Il 'Corriere dello Sport' riferisce però che sarebbe a buon punto una nuova operazione commerciale con la Cina e grazie a Suning sarà siglato a breve un nuovo accordo. I legali sarebbero già al ...

Inter - per il Fair Play finanziario servirà ancora il pareggio di bilancio : La Uefa a breve controllerà il lavoro dell'Inter in tema di fair play finanziario, ma ancora per questa stagione servirà il pareggio di bilancio

Serie D - tifosi contro il Fair Play in Portici-Nocerina. E il tecnico si dimette : Spesso si invoca un maggior fair-play da parte del mondo del calcio. Ma a volta succede che chi si rende protagonista di un bel gesto di sportività venga duramente contestato. E quanto è successo nell'ultimo turno di Serie D in occasione della sentita ...

Portici-Nocerina - pareggio e Fair play : NAPOLI - Tre vittorie consecutive non hanno fermato la fame del Portici. La squadra azzurra ha pareggiato 1-1 contro la Nocerina prima in classifica nel girone I di Serie D, confermando l'ottimo ...