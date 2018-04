FABRI FIBRA il rapper più odiato d’Italia che si schiera contro il bullismo

Saturday Night Live/ Anticipazioni seconda puntata : Sabrina Ferilli e FABRI FIBRA tra gli ospiti (14 aprile) : Saturday Night Live, Anticipazioni seconda puntata del 14 aprile: Claudio Bisio insieme a tanti ospiti, da Sabrina Ferilli a Fabri Fibra, Elio e le storie tese e Rocco Siffredi.(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:58:00 GMT)

I BoomDaBash tornano con 'Barracuda' insieme a FABRI FIBRA e Jake La Furia : E' uscito su Spotify e tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radio 'Barracuda' il nuovo singolo dei BoomDaBash feat Fabri Fibra e Jake La Furia. Il brano segna il grande ritorno in ...

Amici 17 – Il Serale – Prima puntata del 7 aprile 2018 – Ospiti Laura Pausini e FABRI Fibra. : Amici 17 il Serale prende il via da questa sera nel sabato di canale5 (anche se Maria avrebbe preferito una collocazione diversa in palinsesto ma la rete da questo punto di vista non ne vuole sapere). Nove puntate, stavolta rigorosamente in diretta, con molte novità a partire dalla direzione artistica affidata quest’anno a Luca Tommassini […] L'articolo Amici 17 – Il Serale – Prima puntata del 7 aprile 2018 – Ospiti Laura ...

«Amici 17» : Laura Pausini e FABRI FIBRA ospiti nel primo Serale : ... Geppi Cucciari che sarà incaricata delle "incursioni" comiche, e la giovane cantante tedesca Alice Merton balzata in cima alle classifiche di tutto il mondo con il suo primo singolo No roots e che ...

Amici serale 2018 / Ed.17 Diretta prima puntata : squadra bianca e blu - Laura Pausini e FABRI FIBRA ospiti : Amici 17 serale, Diretta e anticipazioni prima puntata 7 aprile 2018: squadra bianca contro squadra blu. Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 07:05:00 GMT)

Video e testo Stavo pensando a te di FABRI FIBRA - la nuova versione in duetto con Tiziano Ferro : Stavo pensando a te di Fabri Fibra è uno dei brani del rapper contenuto nell'album Fenomeno. Datato 2017, la clip ufficiale di Stavo pensando a te di Fabri Fibra ha totalizzato su YouTube e su Vevo oltre 25 milioni di visualizzazioni. Stavo pensando a te di Fabri Fibra vive da pochi mesi anche in una nuova versione in featuring con il cantautore italiano Tiziano Ferro. Su Fabri Fibra, Tiziano Ferro ha dichiarato: “Fibra è uno dei pochi ...

I Boomdabash sono tornati! Il 6 aprile è uscito il loro nuovo singolo "Barracuda", che vede due ospiti d'eccezione: Fabri Fibra e Jake La Furia. La canzone – prodotta da Takagi & Ketra – mixa perfettamente elementi raggae, soul, drum and bass e hip hop. Stando a quanto pubblicato sui social della crew reggae salentina, "Barracuda" sarà presto accompagnata da un videoclip.

Boomdabash con FABRI FIBRA e Jake La Furia in Barracuda : testo e video del nuovo singolo : Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018. Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda segna il ritorno dei Boomdabash, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nel nuovo brano ...

FABRI FIBRA andrà ad Amici di Maria De Filippi - i fan protestano Video : Quello tra il rap ed i talent show è sempre stato un rapporto difficile, soprattutto in Italia. Sono infatti innumerevoli le dichiarazioni fatte negli ultimi anni da parte dei principali attori del rap-game, che evidenziano come la maggior parte della scena hip hop abbia una bassissima considerazione, in alcuni casi una vera e propria disistima, per questo genere di spettacolo. I talent per un rapper sono come gli steroidi per uno sportivo? Se ...

I Boombadash feat FABRI FIBRA e Jake la Furia in radio con “Barracuda” il nuovo singolo : Da Venerdì 6 Aprile sarà disponibile su Spotify, su tutte le principali piattaforme digitali e in rotazione radiofonica “Barracuda”, l’atteso nuovo singolo dei BoomdaBash in feat con Fabri Fibra e Jake la Furia. Barracuda è il singolo che segna il grande ritorno in musica dei Boomdabash, una delle migliori band reggae d’origine salentina in grado di mixare sapientemente in un tutt’uno davvero inedito e sorprendente elementi raggae, soul, drum ...