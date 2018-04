F1 | QUALIFICHE GP CINA 2018 | PRIMA FILA TUTTA FERRARI | VETTEL IN POLE PER UN SOFFIO

F1 - Lotta tra Ferrari nelle QUALIFICHE in Cina - Vettel beffa Raikkonen sul finale! Mercedes in difficoltà : Seconda pole consecutiva per Sebastian Vettel, il tedesco super all'ultimo giro in Cina. Che beffa per il suo compagno Kimi Raikkonen, prima fila tutta rossa a Shanghai Un finale di qualifiche al ...

F1 - Griglia di partenza GP Cina 2018 : risultato e classifica delle QUALIFICHE : Griglia DI partenza F1, risultato E classifica qualifiche GP Cina 2018 qualifiche in corso, a seguire la Griglia di partenza.

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : QUALIFICHE. Risultato e aggiornamenti in tempo reale. Vettel sfida Hamilton per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Cina, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Sarà un'altra sfida tra Ferrari e Mercedes. Le prove libere hanno infatti mostrato un discreto equilibrio tra le due scuderie, con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a duellare per la prima casella in griglia. A Melbourne è stata del britannico, a Sakhir ha prevalso il tedesco. Sarà una bella battaglia, perché il ...

F1 oggi - GP Cina 2018 : orario d'inizio e come vedere le QUALIFICHE in tv : oggi sabato 14 aprile si disputano le qualifiche del GP di Cina 2018, terza tappa del Mondiale di Formula Uno. I piloti sono pronti a darsi battaglia per la conquista della pole position sul circuito di Shanghai: si definirà la griglia di partenza della gara di domenica, tutti i big puntano a scattare dalla migliore posizione possibile. Questo tracciato è uno storico feudo Mercedes, Lewis Hamilton ha già fatto la differenza nelle prove libere e ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura per la Ferrari in vista delle QUALIFICHE

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura per la Ferrari in vista delle QUALIFICHE : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno, sulla pista di Shanghai (Cina). Si prospetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d'Argento favorite. La scuderia di Brackley ha un'ottima tradizione su questo tracciato ed anche nel corso dei turni di prove libere ha fatto vedere di esserci. I due successi della Rossa di Sebastian Vettel non avranno fatto gran ...

F1 - Gp Cina diretta QUALIFICHE ore 8 : diretta TV - Le qualifiche saranno trasmesse in diretta esclusiva dalle 8 su live su Sky Sport F1 HD e Sky Sport 1.

