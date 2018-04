F1 | prima fila Ferrari | pole a Vettel

F1 Gp Cina 2018 - Vettel in pole. Kimi secondo - prima fila Ferrari. La griglia di partenza : Il pilota tedesco conquista la seconda pole consecutiva dopo il Bahrain. Lo affianca Raikkonen. Mercedes in seconda fila e Red Bull in terza Formula 1 Gp Cina 2018, orari tv , diretta Sky e differita ...

F.1 - GP della Cina - Ferrari in prima fila - Vettel davanti a Raikkonen : La Ferrari ha monopolizzato la prima fila del Gran Premio della Cina, terza prova del Mondiale di Formula 1 2018. Sebastian Vettel ha conquistato la pole position, segnando anche il nuovo record della pista, fermando il cronometro sull'1:31.095. Seconda posizione per Kimi Raikkonen, a pochi millesimi dal compagno di squadra. Delude le aspettative la Mercedes che parte in seconda fila, con Bottas davanti a Hamilton.In aggiornamento Cronaca ...

F1 - QUALIFICHE GP CINA 2018 : prima fila TUTTA FERRARI - VETTEL IN POLE PER UN SOFFIO : SHANGAI, 14 APRILE 2018 F1, QUALIFICHE GP CINA 2018 – QUALIFICHE tiratissime quelle del GP CINA 2018. Hamilton sempre davanti nel venerdì di prove libere, finisce dietro non andando oltre al quarto posto. Bottas fa meglio di lui ma si ferma in terza piazza mentre La POLE è di Sebastian VETTEL che precede di soli 87 millesimi il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Ricciardo riesce a qualificarsi nonostante il cambio della power-unit. ...

F1 - Qualifiche GP Cina 2018 : FERRARI IN prima FILA! Pole da urlo di Sebastian Vettel - Mercedes a mezzo secondo! : PRIMA fila tutta rossa nel GP di Cina. Sebastian Vettel ha ottenuto la Pole position sul circuito di Shanghai, con un gran giro in 1’31″095, il miglior tempo mai realizzato sulla pista cinese. Una PRIMA posizione ottenuto ancora una volta “alla Seb”, nell’ultimo tentativo del Q3, quando il tedesco è stato praticamente perfetto ed ha sottratto il miglior tempo a Kimi Raikkonen, che partirà accanto a lui. Il ...

Seb-Kimi - prima fila rampante È una Ferrari stile Mercedes : Per capire la bontà di una monoposto e la prestazione di un fuoriclasse in pole bisogna guardare a chi non è davanti a tutti, a chi la pole ha visto sfuggire via, a chi un fuoriclasse forse è stato ma ...

Gp Bahrain diretta tv e streaming F1 : prima fila Ferrari - Vettel in pole : La gara in tv sarà in esclusiva e in diretta sui canali Sky Sport 2 e Sky Sport F1. Per quanto riguarda la visione in chiaro bisognerà aspettare le 21:30 con la differita su Tv8 , canale 8 del ...

Formula 1 - GP Bahrain : le qualifiche viste dalla pista. prima fila tutta Rossa - la pole mancava qui dal 2007 : Un grande giorno. Il titolo al sabato vissuto dalla Ferrari in Bahrain ha voluto darlo il poleman Sebastian Vettel. Un grande giorno perché le rosse in Prima fila sono due. Non succedeva dall'Ungheria ...

F1 - GP Bahrein 2018 : analisi qualifiche. Ferrari - una prima fila da capitalizzare in gara. Decisiva la gestione delle gomme : Un sabato praticamente perfetto per la Ferrari quello del Gran Premio del Bahrein 2018 di Formula Uno. Non solo perchè in qualifica è arrivata la doppietta Sebastian Vettel – Kimi Raikkonen ma, anche, per tante altre ottime notizie che si sono materializzate. La conferma che la SF71H è una vettura performante e pronta a vincere in tutti i circuiti, come la nona posizione di domani in griglia per Lewis Hamilton e, per finire, la ...

Gp Bahrain - prima fila Ferrari : Quarto tempo per l'altra freccia d'argento, quella dell'inglese Lewis Hamilton , 1'28"220, ma il campione del mondo perderà cinque posti in griglia e partirà nono perché ha dovuto sostituire il ...