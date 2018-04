F1 Gp Cina 2018 | Vettel in pole Kimi secondo | prima fila Ferrari La griglia di partenza

F1 - QUALIFICHE GP Cina 2018 : PRIMA FILA TUTTA FERRARI - VETTEL IN POLE PER UN SOFFIO : SHANGAI, 14 APRILE 2018 F1, QUALIFICHE GP CINA 2018 – QUALIFICHE tiratissime quelle del GP CINA 2018. Hamilton sempre davanti nel venerdì di prove libere, finisce dietro non andando oltre al quarto posto. Bottas fa meglio di lui ma si ferma in terza piazza mentre La POLE è di Sebastian VETTEL che precede di soli 87 millesimi il compagno di squadra Kimi Raikkonen. Ricciardo riesce a qualificarsi nonostante il cambio della power-unit. ...

F1 - GP Cina 2018 : a che ora inizia la gara di domani? Programma - orari e tv. Diretta su Sky - differita su TV8 : Tutto pronto per il terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2018, è tempo di gustarci il Gran Premio della Cina con Mercedes, Ferrari e Red Bull pronte a darsi battaglia sul tracciato di Shanghai. Dopo i due successi di Sebastian Vettel a Melbourne e Sakhir, vedremo se il tedesco della “Rossa” sarà in grado di centrare una tripletta quanto mai storica, per giunta su uno dei circuiti preferiti dal suo rivale numero uno, Lewis ...

F1 - GP Cina 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel e la Ferrari impressionano - Mercedes imprecise ed indietro - Ricciardo finisce ko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE 8.00 La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina sembra lontana parente rispetto a quanto visto nella mattinata di ieri. Solamente 24 ore fa, infatti, sembrava tutto apparecchiato per una inevitabile cavalcata firmata Mercedes e Lewis Hamilton. Nel giro di una sola giornata, invece, tutto sembra cambiato. Al comando, ora, troviamo Sebastian Vettel e la Ferrari, e non certo a ...

LIVE F1 - GP Cina 2018 in DIRETTA : qualifiche. Risultato e aggiornamenti in tempo reale. Vettel sfida Hamilton per la pole : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Cina, terzo appuntamento del Mondiale di F1 2018. Sarà un’altra sfida tra Ferrari e Mercedes. Le prove libere hanno infatti mostrato un discreto equilibrio tra le due scuderie, con Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a duellare per la prima casella in griglia. A Melbourne è stata del britannico, a Sakhir ha prevalso il tedesco. Sarà una bella battaglia, perché il ...

