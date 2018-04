F1 | GP Cina 2018 | Ferrari all’arrembaggio | Vettel e Raikkonen per fare i Dragoni Prima

Formula 1 - GP Cina 2018. Down-under a Shanghai - la Ferrari sorprende e punge : Sebastian Vettel ha centrato la sua seconda pole stagionale consecutiva scippando il miglior tempo per 87 millesimi al compagno Kimi Raikkonen, per una prima fila tutta Ferrari che a Shanghai ha ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche - pole position a Vettel - 2° Raikkonen : Seb esulta - 'pam pam pam!' : Diretta Formula 1, F1 streaming video Sky, Qualifiche e FP3 live, Gp Cina 2018 Shanghai: pole position, cronaca e tempi delle due sessioni.

F1 - GP Cina 2018 : le previsioni meteo. Si alzano le temperature - incognita per le gomme : Sarà ancora una volta il meteo il fattore da tenere maggiormente in considerazione prima della gara. Il weekend del GP di Cina è stato fin qui caratterizzato da freddo e temperature basse, uno scenario in cui la Ferrari si è trovata alla perfezione, come dimostra la prima fila conquistata da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Domani, però, giorno della gara, potremmo assistere a uno stravolgimento delle condizioni meteo. A Shanghai dovrebbe ...

F1 in tv - GP Cina 2018 : su che canale vedere la gara - domenica 15 aprile - ? Il programma completo su Sky e TV8 : diretta - differita e ... : La partenza sarà alle 8.10 : la gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport F1 HD e su Sky Sport 1 HD , e in streaming su Sky Go . In chiaro, invece, TV8 trasmetterà la gara del GP di ...

F1 in tv - GP Cina 2018 : su che canale vedere la gara (domenica 15 aprile)? Il programma completo su Sky e TV8 : diretta - differita e repliche : Ferrari strepitosa a Shanghai. Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen hanno monopolizzato la prima fila del GP di Cina e promettono di fare altrettanto con il podio. La Rossa si è dimostrata la macchina da battere anche sul circuito cinese con una Mercedes apparsa anche qui abbastanza in difficoltà. Ma in gara, si sa, tutto può succedere, come i primi due round hanno già ampiamente dimostrato. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton sono pronti a riportare ...

F1 - GP Cina 2018 : gara e griglia di partenza. Orario d'inizio e come vederla in tv : ... Alfa Romeo-Sauber, Q1 Orario d'inizio DELLA gara Domenica 15 aprile, ore 8.10 come VEDERE LA gara IN DIRETTA TV? Ore 8.10, SkySport1 e SkySport F1 come VEDERE LA gara IN DIRETTA STREAMING? Sulla ...

GP Cina F1 2018 - griglia di partenza : Vettel in pole - Raikkonen 2° - Hamilton in difficoltà : GP Cina F1 2018: è di Sebastian Vettel la pole che mancava alla Ferrari dalla prima edizione del gran premio cinese (allora fu Barrichello a partire davanti a tutti). Il tedesco ferma il tempo in 1:31.095, precedendo di un soffio il compagno di scuderia Raikkonen +0.087. Al terzo posto in griglia troviamo Bottas (Mercedes) +0.530, che fa meglio del compagno Hamilton +0.580, parso ancora in difficoltà sul circuito di Shanghai.GP Cina F1 2018 | ...

F1 - analisi qualifiche GP Cina 2018 : Ferrari superiore con le gomme ultrasoft - ma attenzione alla Mercedes per la gara. Il meteo fattore determinante : Sabato da bollino rosso a Shanghai. Non per le temperature, decisamente fredde (12 gradi la temperatura dell’aria, 14 quella dell’asfalto), quanto nel risultato delle qualifiche del GP della Cina. Sebastian Vettel scatterà dalla pole position per la seconda volta consecutiva, con accanto a lui Kimi Raikkonen, che proprio nell’ultimo giro si è visto soffiare una pole che sembrava già sua. Un risultato importante per la Ferrari. ...

DIRETTA FORMULA 1 GP Cina 2018/ Qualifiche live : Vettel-Raikkonen - pole e prima fila! Hamilton in crisi : DIRETTA FORMULA 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp CINA 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Lewis Hamilton - GP Cina 2018 : “Oggi la Ferrari aveva più potenza - ma domani sarà diverso” : Qualifica deludente per Lewis Hamilton, che domani inizierà il GP della Cina dalla quarta posizione. Il pilota britannico ha chiuso per il secondo weekend consecutivo il sabato alle spalle del suo compagno di squadra. “Ieri siamo andati bene, oggi faceva più fresco”, ha commentato ai microfoni di Sky Sport F1. “Oggi le Ferrari avevano una potenza maggiore. Proprio come nelle ultime gare, soprattutto nelle ...

Kimi Raikkonen - GP Cina 2018 : “Non è il risultato che volevo. Domani l’obiettivo è vincere” : Kimi Raikkonen soddisfatto ma allo stesso tempo deluso. Così il finlandese ha commentato le qualifiche del GP della Cina, chiuse in seconda posizione alle spalle di Sebastian Vettel. “Non è il risultato che volevo ma è andata piuttosto bene, fino all’ultimo settore. Ho perso solo un po’ di velocità e dovrò verificare cosa è successo. Chiaramente volevo di più ma Domani è un altro giorno e vedremo cosa accadrà“. Kimi non ...

F1 - GP Cina 2018 : a che ora inizia la gara di domani? Programma - orari e tv. Diretta su Sky - differita su TV8 : L'evento , che scatterà alle ore 8.10, sarà trasmesso in Diretta tv su Sky Sport F1, in Diretta streaming su Sky Go e in Diretta LIVE scritta su OASport per non perdersi nemmeno un istante di questa ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

F1 Gp Cina 2018 - Vettel in pole. Kimi secondo - prima fila Ferrari. La griglia di partenza : Il pilota tedesco conquista la seconda pole consecutiva dopo il Bahrain. Lo affianca Raikkonen. Mercedes in seconda fila e Red Bull in terza Formula 1 Gp Cina 2018, orari tv , diretta Sky e differita ...