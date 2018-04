F1 Cina | Ricciardo è carico | «Attaccare nei primi tre giri»

F1 Cina - Ricciardo : «Sono abbastanza contento - puntiamo al podio» : SHANGAI - Ricciardo vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. E ha ragione, visto come si erano messe le cose per la sua Red Bull dopo le Libere 3. Il pilota ha rotto il motore dopo aver spinto sul ...

F1 - GP Cina 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel e la Ferrari impressionano - Mercedes imprecise ed indietro - Ricciardo finisce ko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE 8.00 La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina sembra lontana parente rispetto a quanto visto nella mattinata di ieri. Solamente 24 ore fa, infatti, sembrava tutto apparecchiato per una inevitabile cavalcata firmata Mercedes e Lewis Hamilton. Nel giro di una sola giornata, invece, tutto sembra cambiato. Al comando, ora, troviamo Sebastian Vettel e la Ferrari, e non certo a ...